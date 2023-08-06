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南橫多路段今晨解封通車 但明霸克露便橋要再等等

聯合報／ 記者卜敏正／高雄即時報導
桃源區台20線94.5公里明霸克露橋鋼便橋傾斜，已實施道路封閉，三工處預計8月12日下午5時搶通溪底便道、開放通行。圖／三工處提供
桃源區台20線94.5公里明霸克露橋鋼便橋傾斜，已實施道路封閉，三工處預計8月12日下午5時搶通溪底便道、開放通行。圖／三工處提供

卡努颱風遠離，西南風影響下，南橫公路台20線多路段因落石或溪水暴漲封閉，公路總局第三區養護工程處表示，原預警性封閉的撒拉阿塢橋、民生橋、那瑪夏至五里埔臨時便道，今晨解除預警性封閉，恢復正常通行，另沖壞的明霸克露便橋，預計8月12日下午5時搶通溪底便道、開放通行。

三工處表示，台20線90.7公里處撒拉阿塢橋，及台29線2.88公里處民生橋，台29線11至23公里那瑪夏到五里埔臨時便道，都因卡努颱風引進強烈西南氣流影響，日前實施預警性封閉，經派員巡視後橋梁水位已下降，今天上午6時解除預警性封閉，並恢復正常通行。

高雄市桃源區台20臨105線0到37公里梅山口至埡口路段，8月4日7時實施預警性封閉；桃源區台20線94.5公里明霸克露鋼便橋傾斜，已實施道路封閉，讓桃源區三部落又成孤島，三工處預計8月12日下午5時搶通溪底便道、開放通行。

另外，33歲陳姓男子昨上午於台20線利稻地區工作後，中午搭貨車準備下山時，不明原因從後車斗墜落到地面，頭部受到撞擊死亡，外傳陳為施工遭落石擊中，三工處說，陳男是返家途中發生交通事故，造成頭部撞擊死亡。

卡努颱風 落石 那瑪夏

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