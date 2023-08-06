聽新聞
test
0:00 / 0:00

三輪機車偏鄉送藥 藥師獲模範父親

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導

父親節將至，屏東市公所昨表揚63位模範父親。自幼罹患小兒麻痺的59歲藥師鄭仲智，有感於弱勢族群取藥不便，從7年前成為「行動藥師」，克服自身行動不便騎三輪身障機車深入山區偏鄉送藥，以樂觀個性激勵患者，不只送藥更送出人生希望，昨獲頒模範父親獎，他笑說「有一顆想服務社會的心，傻人是傻傻的做」。

鄭仲智與妻子開設藥局30餘年，有感於獨居或行動不便的慢性處方箋患者取藥需大費周章，他自2016年變身「行動藥師」，克服自身行動不便，騎著三輪身障機車深入山區偏鄉。

鄭仲智印象中最遠送到車程40分鐘外的瑪家鄉涼山村，平均一周送4到5次，即使拄著拐杖也要將藥品送達患者手中，他說「送藥不能只是送藥，還要教病患吃藥方法，這才是重點」。

因防疫工作過度勞累，鄭仲智在3年前發生腦幹出血性中風，導致半身不遂，休養期間仍由妻子代勞送藥不讓服務中斷，他以堅強意志力努力復健再次重回職場。

鄭仲智育有1子1女，都追隨他的腳步成為藥師。

患者 偏鄉 身障

延伸閱讀

藥師鄭仲智克服障礙深入偏鄉送藥7年 獲選屏市模範父親

扛起家計做到3件事 彰化永靖鄰長當選縣級模範父親

影／山區降豪雨沖毀山屋管線 北大武山預警性暫停開放至8日

苗栗南投等5縣市豪雨、新竹等5縣市大雨 注意雷擊強風

相關新聞

登太武山受困獲救 捐10萬買設備

近年金門太武山的登山客受困件數攀升，金門縣消防局第二大隊指出，近2、3年案件累計9件，因疫情後踏青風潮起，多前往祕境，屬...

新堀江商圈 分隔島阻礙輪椅族

高雄新堀江是高雄著名商圈，商圈前道路分隔島20年來阻礙輪椅族、嬰兒車通行引發關切，議員建議後順利去除打通，但另存在路面標...

莫拉克滅村14年 日光小林合作社開幕

14年前的農曆6月19日莫拉克颱風，造成高雄甲仙小林村474人遭土石流掩埋慘劇，災後部分小林村人移居杉林，在日光小林社區...

三輪機車偏鄉送藥 藥師獲模範父親

父親節將至，屏東市公所昨表揚63位模範父親。自幼罹患小兒麻痺的59歲藥師鄭仲智，有感於弱勢族群取藥不便，從7年前成為「行...

港都珍郵展 收藏家顏博政分享世界首枚郵票「黑便士」

中華郵政高雄郵局與SOGO百貨高雄店共同舉辦「悠郵港都 封片珍郵特展」，邀請在地收藏家顏博政將他40多年來用心珍藏的古早...

雨炸南橫3里498人成孤島 預計下周搶通便道通行

受卡努颱風外圍環流影響，高雄桃源、茂林及那瑪夏區，24小時內累積雨量超過230毫米，桃源區甚至突破300毫米，導致溪水暴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦