三輪機車偏鄉送藥 藥師獲模範父親

父親節將至，屏東市公所昨表揚63位模範父親。自幼罹患小兒麻痺的59歲藥師鄭仲智，有感於弱勢族群取藥不便，從7年前成為「行動藥師」，克服自身行動不便騎三輪身障機車深入山區偏鄉送藥，以樂觀個性激勵患者，不只送藥更送出人生希望，昨獲頒模範父親獎，他笑說「有一顆想服務社會的心，傻人是傻傻的做」。

鄭仲智與妻子開設藥局30餘年，有感於獨居或行動不便的慢性處方箋患者取藥需大費周章，他自2016年變身「行動藥師」，克服自身行動不便，騎著三輪身障機車深入山區偏鄉。

鄭仲智印象中最遠送到車程40分鐘外的瑪家鄉涼山村，平均一周送4到5次，即使拄著拐杖也要將藥品送達患者手中，他說「送藥不能只是送藥，還要教病患吃藥方法，這才是重點」。

因防疫工作過度勞累，鄭仲智在3年前發生腦幹出血性中風，導致半身不遂，休養期間仍由妻子代勞送藥不讓服務中斷，他以堅強意志力努力復健再次重回職場。

鄭仲智育有1子1女，都追隨他的腳步成為藥師。