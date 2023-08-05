雨炸南橫3里498人成孤島 預計下周搶通便道通行

受卡努颱風外圍環流影響，高雄桃源、茂林及那瑪夏區，24小時內累積雨量超過230毫米，桃源區甚至突破300毫米，導致溪水暴漲，明霸克露橋鋼便橋遭沖毀，撒拉阿塢橋也實施預警性封閉，桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里及勤和里，共計有498位居民聯外道路中斷，高雄市府預計下周日12號搶通溪底便道，必要時協調空勤總隊支援。

因應高雄山區雨勢，高雄市府今天下午宣布，將災害應變中心提升為二級開設，高雄市長陳其邁率市府團隊前往桃源區，視察目前因荖濃溪水位過高而封閉的撒拉阿塢橋、並至收容中心關心撤離民眾目前狀況。

陳其邁表示，這次中斷聯外道路的復興里、拉芙蘭里、梅山里及勤和里，共計有498位居民，區公所已請警消及里長讓保全戶撤離至收容中心，各里皆備好14天物資，市府將會全力協助，支援族人生活物資需要，大型流籠也隨時待命，若有緊急需求將視情況啟用流籠運輸、或聯繫空勤總隊派直升機協助。

桃源區區長杜司偉表示，面對道路中斷公所就已做足準備，也請各里長不斷宣導，請族人請勿冒風險溯溪過河，以策安全，必要時也將會請市府協調空勤總隊支援。原民會主委阿布斯也說，全力針對各部落緊急需求做出對應措施，共同守護族人安全，也希望公路總局在風雨過後，能盡速搶通便道，恢復原鄉交通。