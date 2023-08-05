南橫公路13年花130億 復通1年高雄三部落又成孤島

政府投入130億，復通才1年的南橫公路，首度面臨颱風、豪雨考驗慘不忍睹，在杜蘇芮造成台東端埡口路段路基嚴重流失後，高雄端明霸克露便橋也遭洪水損壞，桃源區復興以上三部落又成孤島，147戶、433人在山上焦慮難安，強調「我們不要救濟」，要有安全的道路」。三工處表示，中期橋梁預計本月下旬開工，預計2年完工，強化抗洪能力。

2009年莫拉克颱風重創南橫公路，高雄、台東兩地交通中斷13年，2020年1月13日先開放高雄桃源梅山口通車至天池，2022年4月30日行政院前院長蘇貞昌主持南橫復通儀式，終於貫通高雄、台東兩地交通。僅通車1年3個月，高雄無法通往台東，以前逢雨就交通中斷的復興、拉芙蘭及梅山部落又再度面臨道路受阻考驗。

台20線明霸克露橋路段位於布唐布那斯溪與玉穗溪沖積處，長期是南橫交通的瓶頸點，以前原本開闢削山便道，便道沖毀後，2017年花費10億建造新橋明霸克露橋路， 取布農族語「希望」之意命名，可惜又在2021年8月時遭湍急溪水沖毀，後來改用鋼便橋維繫交通。

第三區養護工程處指出，杜蘇芮颱風在7月26日至28日累計雨量超過 700毫米，明霸克露橋鋼便橋淤高約3公分，上游之沉砂池也被填滿，共動員7部挖土機，8月3日清除近1萬6000立方公尺土石。

豈料卡努颱風又引進強烈西南氣流，8月4日上午5點30分，桃源玉穗溪上游豪雨誘發邊坡崩塌，大規模土石流及多顆直徑6至8公尺以上巨石掉落，台20線94K+500明霸克露橋鋼便橋防撞樁沖毀流失，P3至P5立柱受損道路中斷，人、車無法通行。