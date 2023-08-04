沒人管成孤兒？屏東自行車道封閉近半個月 縣府承諾14日邀相關單位會商

屏東市往麟洛鄉的自行車道為前縣長曹啟鴻任內興建，是屏東往返麟洛的便道，卻成三不管地帶，不少汽機車常貪圖方便闖入，上月有輛白色賓士跑車不慎撞壞護欄，台糖封閉近半個月，民眾只能繞道而行，議員李世斌發文要求縣府應邀台糖、屏東市、麟洛、長治鄉公所研商，別讓車道成「孤兒」，縣府表示，14日將邀相關單位會商。

該自行車道鄰近屏東縣長治鄉第一公墓，橫越屏東市、長治、麟洛鄉3地，寬度不足5米，總長約3公里，盡頭連結國道3號底下的單車國道。此路段原是台糖舊糖業鐵路，在曹啟鴻任內改建為自行車道，因沿路尚有住家且路線截彎取直，造成汽機車、單車混用，是屏科大學生往返內埔、屏東的通勤路線。

台糖日前因一輛賓士跑車闖入撞壞橋墩護欄，以紐澤西護欄封閉該自行車道至今約半個月，迫使民眾繞道而行，封路情況被在地鄉親轉發至社團，引發熱議。有網友認為其他道路彎曲、視線死角多，且須通過墓園，期盼相關單位盡速修復護欄並恢復通車。

議員李世斌昨會勘今表示，曹啟鴻當初會畫設這條自行車道，是為讓喜歡騎自行車的人能有一條能銜接單車國道的路線，但道路周邊有住家，難免有汽機車進入，對通勤族來說也是一條捷徑，日前護欄遭撞毀，相關單位卻沒有落實管理職責，封路2周已造成民眾通行困擾。

「如今人事全非，別讓這條路成孤兒單車道。」他表示，屏東市公所、麟洛、長治鄉公所與台糖對單車道的管理單位與維護歸屬互踢皮球，「沒有人在乎用路人的權益」。

工務處表示，道路原先僅提供自行車通行，曹啟鴻任內委由麟洛鄉公所管理，時至今日卻變成三不管地帶，未來該路使用目的是否做自行車道，或者改闢為交通用路，將於8月14日召集相關單位研議後再行處理。