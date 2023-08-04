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台東人的回憶！南迴台汽大武站將拆除走入歷史
繼國光客運今年底停駛台東大武線走入歷史後，也是許多台東人回憶的台汽大武站，公所將逾50年的老建物，活化拆除重建。不少民眾回憶笑說：「每次從高雄停靠大武休息只有『吐』！」
鄉公所表示，台汽大武站廢站迄今20餘年，車站建物更超過50年，結構都已老舊，經專家檢測鑑定以不堪使用，弱補強也不符效益，綜合考量下，決定拆除重建，並妥適活化整個站體空間。
台汽大武站建於1969年，早年是台汽客運台東通往高雄及高雄通往台東，中途必停靠休息的車站，在南迴鐵路未通車前，車站周遭相當繁榮，與屏東楓港站共同被稱為「南迴小台北站」。
不過，自1991年南迴鐵路通車後，台汽大武車站因營運成本考量，1998年正式廢站。2006年國光客運正式將大武站播交台東縣政府，並由大武鄉公所接收管理迄今，近10年歷經多次整建活化。
但由於車站建物已不堪使用，鄉公所決定參照「耐震能力詳細評估成果報告書」結論，應拆除重建較符合經濟效益方法。不少4、5、6年級民眾聽聞都覺得可惜，但也對重建樂觀其成。
「車站拆除很可惜啊！但還是要面對現實。」大武張姓鄉民說，既然舊建物無法再使用，重建也是一個好方法，總不能擺在那邊閒置下去，很期待重建後的車站，或許能創造新的產業發展結果。
另吳姓民眾回憶說，「每次從高雄停靠大武休息只有『吐』！」所以從台東搭車去高雄，停靠大武休息10分鐘時，都會到一旁麵攤喝一杯，讓自己先暈睡過去，醒來時就到高雄了。
鄉公所表示，未來車站建築體拆除後，會採納各方意見，目前新建築暫規畫以台汽客運巴士的造型為意象設計，至於何時動工，還需待計畫核定後，再行後續作業。
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