屏建汙水下水道 恆春接管率8成7

汙水下水道建設是城鄉發展現代化不可或缺公共建設之一，屏東縣府推動汙水下水道建設工程，主要建設在人口密集都市計畫區與中央重點區域，五大系統建設包括屏東市、內埔、潮州、恆春與東港，恆春系統設置率最高逾87％，屏東市僅6成多。

屏縣府水利處長江國豐說，屏縣汙水下水道系統除原有屏東市、恆春地區、內埔鄉、東港鎮及潮州鎮等5處汙水下水道系統，經縣府向中央爭取，擴大整併鄰近長治鄉、麟洛鄉及萬丹鄉納入屏東市汙水下水道系統，今年度內政部核定實施計畫，加緊辦理。

江國豐說明，各汙水下水道系統均積極辦理建設作業，恆春系統已近建設完成，正辦理汙水用戶接管開口契約工程；內埔系統水資源回收中心已建設完成試運轉，正辦理用戶接管工程。

東港系統水資源回收中心興建中，預計2024年度投入汙水處理，用戶接管細部設計中；潮州系統水資源回收中心建設中，預計2025年完工試運轉；屏東市整併鄰近區域甫獲中央核定，興辦中。