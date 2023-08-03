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喜憨兒「快一點小樹懶」 9月公演

聯合報／ 記者任義宇／高雄報導
喜憨兒化身「小樹懶」9月2日將在高雄市立文化中心登台演出，家長看見藝術療育為孩子帶來效果。記者任義宇／攝影
喜憨兒化身「小樹懶」9月2日將在高雄市立文化中心登台演出，家長看見藝術療育為孩子帶來效果。記者任義宇／攝影

喜憨兒基金會透過劇團、樂團公演為憨兒藝術療育，有助於刺激其發展並減緩退化速度，家長也稱讚看到成效，甚至因為激發憨兒爭取當主角的企圖心，更投入演出，家長昨帶憨兒現身說法，說明藝術療癒效果，並預告下月憨兒劇團公演訊息。

喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示，透過藝術療育可以刺激憨兒發展並減緩退化速度，基金會現有打擊樂團與劇團兩個藝術療育團體，每年都辦公演驗收成果，今年劇團將公演第19部作品「快一點小樹懶」，9月2日在文化中心至善廳登場，邀大眾感受憨兒活力的一面。

憨兒小皓媽媽表示，現年36歲的小皓患有自閉症，17年前就已加入劇團公演，因自閉症狀讓他過去非常排斥與人接觸，但進入劇團透過老師帶領，在表演中逐漸放開自己，現在已能展現專業演員態度，在台上盡力把表演做好。

「真的很慶幸他有加入劇團！」小皓媽媽坦言，剛開始有些猶豫是否加入劇團，擔心自閉症小孩難被老師、同儕接受，且缺乏想像力難以理解無形事物，但透過劇團演出，孩子透過表演經驗理解，症狀相比過往有很大進步。

帶領劇團的快樂鳥故事劇場總監曾秀玲說，團練過程善用不同孩子的缺陷化為優點，也激發憨兒企圖心，主動爭取台詞最多、最困難主角，搭配精心設計的服裝、音樂，精采演出值得期待。

自閉 喜憨兒 樂團

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