里內報廢機車爭相喊價 里長喊到10萬最後棄標

上月底三民區拍賣40輛原提供里長公務使用的機車，因已使用8年達汰換年限，以每輛5000元起開放民眾競標，當時有超過100位民眾前往競價，不過傳出有一里的前後任里長，爭相搶其中一部機車，最後喊價喊到10萬，最後卻棄標。

競標現場，安吉里里長王明文與前任里長莊源榮，都想競標里內所汰換公務機車，兩人一路競標到2萬3000元後，王明文直接開口喊「10萬」，不過最終沒有繳交保證金形同棄標。

喊價10萬的安吉里里長王明文表示，今年許多機車都因屆齡要報廢，就向公所建議可以用招標形式競標給巡守隊使用，不過是公開招標大家都能前往，原本想標下原本在里內服務的機車供巡守用，但前里長夫妻卻「跑來亂」，把原本7000多元就能標到的機車喊到2萬多，因此決定喊到10萬，也表明不會繳交保證金。

王明文說，現場有里民認為，前里長莊源榮、王淑美夫妻相加起來已連任28年，這次可能因自己贏500多票心有不甘，因此到招標現場亂，強調初衷就是要把機車標下來供巡守隊使用，自己家中並沒有缺機車。

遭指控的前里長莊源榮則說，現場是公開招標場合，大家都正常開價，也有他部機車也喊到2萬元以上，因為該部機車是在自己任內所領用，與下一任的里長也就是太太共使用了8年，考量騎乘感受不錯且里程數少「有感情了」，因此想標下來自用，質疑現任里長漫天喊價卻棄標「到底是誰來亂？」。

三民區長宋貴龍表示，有40部服務里民的公務機車因使用8年屆齡報廢，開放給民眾競標，現場來了超過100位民眾到場，每輛機車5000元起標，平均決標價落在1萬2000元左右，這次有2部流標，其中1部有前後任里長因意氣之爭喊到10萬而流標，流標機車會再擇日開放競標。