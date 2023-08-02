22縣市有感施政大調查 澎湖幸福感獲金獎肯定

台灣世界新聞傳播協會公布2023年度「22縣市有感施政大調查」，澎湖在幸福感的項目獲得金獎殊榮，社會福利、經濟發展、藝術文化、教育品質等 4 個項目獲得銀獎，澎湖縣長陳光復說，感謝鄉親對他以及縣府團隊的肯定。

陳光復表示，上任至今已執政8個月多，縣政推動一天當作兩天用，積極完成各項重要政見，從軍公教離島加給金馬澎同級、長者假牙補助全口、2 歲以下小朋友每月1500元尿布奶粉補助、大專院校1萬元交通圖書補助、長者敬老金每年1萬5千元、148戶社會住宅動工等，同時減少債務，讓澎湖成為幸福城市。

陳光復說，效率與服務縣民的心相當重要，這次杜蘇芮颱風肆虐澎湖，縣府團隊展現出極高的效率，協助地方災後復原，包含第一時間主要道路的交通障礙排除，以及民生用水出現問題時，主動派出消防車與協調澎防部水車支援，肯定越多責任越大，將會持續帶領縣府團隊，用謙卑的態度服務民眾。

台灣世界新聞傳播協會公布 2023 年度「 22 縣市有感施政大調查」，該調查為每年進行之全國性大規模民調，今年邁入第5屆。

調查內容除了縣市長施政滿意度，更涵蓋「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」、「觀光旅遊」、「藝術文化」與「幸福感」，共11個施政面向。