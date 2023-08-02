快訊

不斷更新／中颱卡努逼近！台中等5縣市宣布明正常上班課 各地資訊看過來

跑酷少年玩過頭！「最美區間車」進站表演後空翻 鐵警局：違法要查

北台灣3縣市拉警報！中颱卡努陸警發布

22縣市有感施政大調查 澎湖幸福感獲金獎肯定

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
「22縣市有感施政大調查」，澎湖在幸福感的項目獲得金獎殊榮，澎湖縣長陳光復說，感謝鄉親對他以及縣府團隊的肯定。圖／澎湖縣政府提供
「22縣市有感施政大調查」，澎湖在幸福感的項目獲得金獎殊榮，澎湖縣長陳光復說，感謝鄉親對他以及縣府團隊的肯定。圖／澎湖縣政府提供

台灣世界新聞傳播協會公布2023年度「22縣市有感施政大調查」，澎湖在幸福感的項目獲得金獎殊榮，社會福利、經濟發展、藝術文化、教育品質等 4 個項目獲得銀獎，澎湖縣陳光復說，感謝鄉親對他以及縣府團隊的肯定。

陳光復表示，上任至今已執政8個月多，縣政推動一天當作兩天用，積極完成各項重要政見，從軍公教離島加給金馬澎同級、長者假牙補助全口、2 歲以下小朋友每月1500元尿布奶粉補助、大專院校1萬元交通圖書補助、長者敬老金每年1萬5千元、148戶社會住宅動工等，同時減少債務，讓澎湖成為幸福城市。

陳光復說，效率與服務縣民的心相當重要，這次杜蘇芮颱風肆虐澎湖，縣府團隊展現出極高的效率，協助地方災後復原，包含第一時間主要道路的交通障礙排除，以及民生用水出現問題時，主動派出消防車與協調澎防部水車支援，肯定越多責任越大，將會持續帶領縣府團隊，用謙卑的態度服務民眾。

台灣世界新聞傳播協會公布 2023 年度「 22 縣市有感施政大調查」，該調查為每年進行之全國性大規模民調，今年邁入第5屆。

調查內容除了縣市長施政滿意度，更涵蓋「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」、「觀光旅遊」、「藝術文化」與「幸福感」，共11個施政面向。

澎湖縣 陳光復

延伸閱讀

卡努颱風進逼 屏東北大武山步道即起到8/5預警性封閉

2天下了2年的雨 杜蘇芮已造成北京11死27失蹤

澎湖離島災損嚴重 碼頭被掏空、管線斷裂無水電

澎防部616名弟兄助澎湖救災 陳光復：風櫃漁港土石掏空

相關新聞

旗津遇年度大潮沒雨也淹水 居民一早起床就泡水中

高雄地區今早沒有下大雨，但旗津包含渡輪站、老街、市場等多處卻出現積水狀況，主因是遇到「年度天文大潮」導致海水倒灌，經高市...

在這家加油站洗車！幸運兒花120元中1千萬元發票 老闆藏有暖心事蹟

財政部昨8月1日公布5、6月期統一發票1000萬元特別獎共開出21張，張數是歷年次高，其中在屏東縣屏東市民生路的雍東加油...

遭審計部點名倉儲環境不佳影響酒質 金酒公司駁斥

兩岸知名白酒龍頭金酒公司，近日遭審計部「點名」倉儲容量仍不足且環境不佳，導致部分酒品露儲及影響酒品品質，對此，金酒公司...

影／憨兒化身樹懶將登文化中心 家長看見藝術療育成效

喜憨兒基金會透過劇團、樂團公演為憨兒藝術療育，有助於刺激其發展並減緩退化速度，家長也稱讚看到成效，甚至因為激發憨兒爭取當...

高市停供一次用塑膠飲料杯 31家開勸導單不改善就開罰

為落實減塑政策，高雄市飲料店自今年7月起不得提供一次用塑膠飲料杯。新規定實施後，環保局加派人力稽查，已有九成以上商家符合...

公園內黑狗竄出嚇壞溜直排輪女童 家長與飼主爆口角

少子化，毛孩是家中新寵，民眾遛狗需求增多，也常衍生衝突，高雄有民眾到公園遛狗不繫繩，放任狗狗亂竄，嚇到學滑直排輪的數名小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦