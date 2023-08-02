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遇「超級月球」海水倒灌 屏東東隆宮重現「水漫廟埕」

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
昨、今天是罕見天文現象「超級藍月」，因月球距地球最近引發「天文大潮」現象，屏東縣東港鎮低漥地區道路積淹水嚴重，東隆里東隆宮更罕見重現「水漫廟埕」景象。圖／取自東港好厝邊臉書
昨、今天是罕見天文現象「超級藍月」，因月球距地球最近引發「天文大潮」現象，屏東縣東港鎮低漥地區道路積淹水嚴重，東隆里東隆宮更罕見重現「水漫廟埕」景象。圖／取自東港好厝邊臉書

近海的屏東縣東港鎮，是最易受潮汐影響的行政區，昨、今兩天高漲的潮水清晨倒灌流入濱海低漥地區，居民驚見道路宛如小溪，東隆里東隆宮更罕見重現「水漫廟埕」景象，抱怨治水未到位；縣府和鎮公所表示是罕見的年度大潮造成，氣象局有發布相關提醒；氣象局說，昨、今天出現月球近距離靠近地球滿月的「超級月亮」，月球引力導致海水漲潮更明顯。

屏東東港鎮易受大潮影響，濱海的船頭里、東津里一帶道路，只要逢大潮，低窪地區道路就會被浸沒，但昨今兩天卻較一般大潮日嚴重，後寮溪海水倒灌或從地下人孔蓋不斷湧出，不僅諸多地區道路淹水，罕見淹水的東隆里東隆宮，也重現88水災時才有的溢滿廟埕景象；居民不解，早年初一、十五大潮都會淹，自從水門做後已經十多年沒淹了，不知這次為何這麼嚴重，還好沒遇到颱風。

東津里長葉而項說，這次低窪道路遇大潮依舊淹水，曾建議在後寮溪及第1大排匯流處設水匣門，但未獲採納，縣府規畫的側溝排水閥，可能無法擋住海水倒灌 。縣府水利處表示，這兩天因少見的「超級月亮」造成極大潮，這續兩天潮位逾1.2公尺，要減少海水倒灌情形，匯流處設水匣門會阻礙排水，東港低漥區排水側溝水利調查已近尾聲，規畫在排溝洩水口加裝排水閘門或舌閥，徹底解決當地水患。

中央氣象局恆春氣象站說，今天和8月31日出現俗稱「超級月亮」的近距離滿月，比一般滿月近約2萬7千公里；發生在同個月中的第2次滿月稱為「藍月」，平均2至3年一次，超級月亮和藍月同時發生的「超級藍月」相當罕見，1951至2050年的百年間只有4次，再來要等到2029年；因月球與地球距離變短，海水因月球靠近更靠近地球，月球引力導致海水漲潮更明顯，漲潮時海平面更上升，導致「天文大潮」現象，昨、今兩天是潮位最高時期。

昨、今天是罕見天文現象「超級藍月」，因月球距地球最近引發「天文大潮」現象，屏東縣東港鎮低漥地區道路積淹水嚴重，東隆里東隆宮更罕見重現「水漫廟埕」景象。圖／民眾提供
昨、今天是罕見天文現象「超級藍月」，因月球距地球最近引發「天文大潮」現象，屏東縣東港鎮低漥地區道路積淹水嚴重，東隆里東隆宮更罕見重現「水漫廟埕」景象。圖／民眾提供
昨、今天是罕見天文現象「超級藍月」，因月球距地球最近引發「天文大潮」現象，屏東縣東港鎮低漥地區道路積淹水嚴重，東隆里東隆宮更罕見重現「水漫廟埕」景象。圖／民眾提供
昨、今天是罕見天文現象「超級藍月」，因月球距地球最近引發「天文大潮」現象，屏東縣東港鎮低漥地區道路積淹水嚴重，東隆里東隆宮更罕見重現「水漫廟埕」景象。圖／民眾提供
昨、今天是罕見天文現象「超級藍月」，因月球距地球最近引發「天文大潮」現象，屏東縣東港鎮低漥地區道路積淹水嚴重，東隆里東隆宮更罕見重現「水漫廟埕」景象。圖／取自東港好厝邊臉書
昨、今天是罕見天文現象「超級藍月」，因月球距地球最近引發「天文大潮」現象，屏東縣東港鎮低漥地區道路積淹水嚴重，東隆里東隆宮更罕見重現「水漫廟埕」景象。圖／取自東港好厝邊臉書

超級月亮 漲潮 屏東縣 東港

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