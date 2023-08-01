「速食南霸天」丹丹漢堡廣東店歇業引粉絲哀嚎 業者回應了

有「速食南霸天」美名的丹丹漢堡在屏東市開設的廣東店日前貼出公告於昨歇業，在地鄉親聽聞消息驚呼「這麼突然，好可惜」，紛紛許願能夠到自己居住的鄉鎮再開，還有網友猜測關店是因房租上漲，超高討論度引出業者回應，關店與房東無關，未來不會再移地開店，感謝鄉親31年來的支持。

丹丹漢堡於1984年在高雄創立首間漢堡店，中西合併式的餐點經濟實惠，深受消費者喜愛，全台設有40多家分店，主要集中南台灣，每逢假日店面就會出現排隊人龍，店員忙進忙出盛況空前。

屏東市丹丹漢堡廣東店昨天貼出公告表示，「因租約到期，廣東店將營業至2023年7月31日，全體同仁在此致上最誠摯的感謝，希望大家未來繼續支持鄰近的建國店、中華店，我們後會有期」，被網友拍下發上網，引發熱議。

臉書貼文湧入大批在地忠實顧客留言直呼，「天啊，我從國中吃到現在的，都是回憶」、「什麼！這間丹丹是我晚餐首選之一，每次食物都是熱騰騰的」、「員工很親切，服務又好，好可惜，又少一間了」，還有網友猜測關店與房租上漲有關。

該店業者出面留言澄清，「丹丹廣東店就此結束，跟房東無關請別亂猜測，謝謝各位31年來支持，屏東還有兩間，建國店與中華店，不會移地方了，感謝各位支持」。