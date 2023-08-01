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推動人本交通改革 黃捷召開公聽會爭取行人路權

中央社／ 高雄1日電

近期行人路權受到高度關注，高市議員黃捷昨天召開「高雄市行人路權改善」公聽會，會中建議從道路施工前完善車道設置、強化動態執法、建構交通路網等，盼給用路人更友善的通行空間。

黃捷在高雄市議會召開「高雄市行人路權公聽會」，邀集學生聯盟及其他交通路權團體代表、市府各局處代表、鳳山區里長等人，一同討論交通規範及政策。

黃捷表示，市府應儘快改進與進步，以步行者天國為目標，各局處一同尋求共識與解方，藉由公聽會汲取民間團體的寶貴意見，盼人本交通從高雄做起。她會持續爭取實體人行道、騎樓環境改善及無障礙通行環境等。

鎮北里里長趙志成盼市府各機關執法能更嚴謹，使行人空間更友善，改善人行地獄惡名。海光里里長廖國誌盼在騎樓地使用能更平衡住戶與行人權益，並認為交通觀念應從教育做起，駕駛及行人都須遵守。

高雄市行人路權促進會常務監事張金玉認為，應加強人行步道的延續性，從大馬路到巷弄都有良好的步行通道，因應超高齡社會來臨。高雄市身心障礙團體聯合總會常務理事蘇國禎盼增加科技執法，減少警力耗損也能增加用路人安全。

高市府交通局回應表示，將與民間團體交流國外標線設計，改造行人標線，提高行人穿越道秒數，並設置行人早開、行人專用時向與路口小綠人，保障高齡者及行人的用路安全。

高市府工務局新建工程處指出，將推動車道瘦身，及取消或縮小快慢分隔島，同步研議調整人行道鋪面，調整人行道樹穴距離，50米以上路口也將增設行人庇護島。

高市府工務局道路養護工程處表示，人行道後端養護將陸續進行改造，包含設置植栽帶，增加人行庇護空間等，鳳山南京路至五甲一帶也會陸續改造。

人行道 路權 高雄市

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