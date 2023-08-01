海淡廠水管斷裂搶修 澎供水正常

中颱杜蘇芮豐沛雨量讓澎湖3座水庫灌飽飽，但海水淡化廠海底取水管受損，供水缺口一度達3000噸，台水啟用另一取水口應急，昨派員潛水確認取水管斷裂，將緊急修護，所幸不影響觀光旺季用水；另風災造成外垵漁港14艘船筏受損沉沒，部分養殖場受損嚴重，損失逾千萬，縣長陳光復指示專案協助。

昨自來水第七區管理處派潛水夫檢測抓漏，查出海裡口徑800mm的取水管斷裂，今天將再派員搶修。

台水公司第七區管理處長邱憲龍說，第一海淡廠機組每日產能3500噸、加上備用機組3000噸，再調度水庫支援3500噸，澎湖全區暫已供水正常。

縣長陳光復昨搭平台船出海勘災，發現箱網養殖災損嚴重，許多箱網被擠壓、破壞，養殖魚流出，養殖牡蠣也全毀，海面飄浮許多死魚，損失估計數千萬元。

澎縣府指出，颱風期間養殖業如有災損，可拍照或錄影方式，標註日期、保存證據向鄉市公所申報，以利後續理賠申請，災損後房屋稅、地價稅減免可於災後30日內向稅務局提出申請。