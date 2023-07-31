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1265億前瞻經費遭批 高雄捷運局：程序依規定 勿抹煞同仁努力

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
高市捷運局今發聲明表示，高雄捷運建設經費接依中央規定辦理，呼籲外界勿抹煞市府同仁努力。圖為高捷南岡山站。圖／高雄捷運公司提供
高市捷運局今發聲明表示，高雄捷運建設經費接依中央規定辦理，呼籲外界勿抹煞市府同仁努力。圖為高捷南岡山站。圖／高雄捷運公司提供

前瞻建設遭諷「錢坑建設」，其中高雄獲得1265億前瞻建設經費更引起外界側目，針對高雄獲得上千億前瞻計畫補助高市府強調「地方建設沒有顏色之分」，而千億補助內軌道建設占比最高，高雄捷運工程局今也聲明指出，所有申請程序均依中央規定辦理，請外界不要抹煞市府同仁努力與付出。

針對外界質疑高捷的前瞻經費，高雄捷運局今天發聲明表示，根據交通部捷運及軌道建設資料，台北及新北捷運建設經費（不含納入前瞻軌道部分），其中初期路網4444億元，中央補助2834.25億。後續台北捷運路網11案6131億餘元，中央補助2760億，同屬軌道建設的台北市區鐵路地下化共4案1808億，台北市獲得中央補助1181億。

在中央政府2017年推出前瞻軌道建設之前，台北市先獲1兆2384萬餘元的軌道經費，和其他縣市相比，台北市可說是得天獨厚。

捷運局表示，前瞻軌道建設獨厚高雄說法非事實，根據交通部資料，前瞻軌道新北市有7案，其中中央補助1202億。桃園市前瞻軌道4案，中央補助1437億；台中市前瞻軌道建設4案，中央補助也達1226億。高雄前瞻軌道3案獲中央補助1025億餘元，補助金額在新北市、桃園市、台中市之後。

捷運局長吳義隆也說，高市捷運建設所有申請程序均依中央規定辦理，逐級審查，包含鐵道局、交通部、國發會及行政院的審議及現勘，程序嚴謹。而國民黨台北市議員游淑慧及有心人士指控高雄捷運經費拿最多，並非事實，呼籲外界勿抹煞同仁努力與付出。

軌道建設 前瞻基礎建設 高捷

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