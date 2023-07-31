居民不敢住 茂林萬山避難屋重建

中颱杜蘇芮強勁風雨造成高雄山區土石坍塌，茂林區萬山避難屋原是地方緊急庇護所，但居民這次颱風都不敢入住，改住農會避難，並抱怨避難屋「比我們石板屋更不安全」；區長說明該避難屋當年興建即為「臨時安置屋」，賑災基金會已錄案審查援建，希望趕明年底完工；居民期許新建築完工後多元運用、勿成蚊子館。

高市府原民會表示，萬山避難屋興建計畫曾向中央原民會及內政部提報計畫，但因不符補助原則，申請未果。後在立委伍麗華爭取協助下，向財團法人賑災基金會請求援建，高雄市府積極協助，前地方代表北上提報萬山避難屋興建計畫，該會已回應錄案審查中。

茂林區長駱韋志表示，萬山避難屋約8年前興建，當時就是提供臨時安置住所，以工地組合屋搭建，提供災民休息、睡覺處所，因此設施並不完善，也沒有廚房、廁所，所以這次颱風居民都改住農會。

「居民都不敢住啦！」高雄市議員范織欽表示，萬山避難屋是工地組合屋，居民前幾年曾住過，發現避難屋屋頂只是薄薄的鐵皮，風雨一來好像要被掀開，感覺比居民住的石板屋還不安全，而且設備簡陋，也沒廁所。

范織欽說，颱風天住避難屋就是要躲避風雨，但避難屋沒廁所、廚房，下雨天還要去外面煮飯、冒風雨去上廁所，真的很危險，希望重新興建的避難屋一定要有相關設施，讓居民住的安心。

范織欽指出，居民也擔心避難所興建後變成「蚊子館」，畢竟居民不可能天天住，若長期無人住、荒廢太可惜，建議完工後能多元、活化使用，除提供遊客旅遊住宿也增加地方營收。

市府原民會表示，將傾聽族人心聲，由部落提出規畫需求，未來除作為緊急避難使用，日常亦可有民宿功能，由公所維管、讓部落主導經營，讓部落就近擁有安全避難多元空間。