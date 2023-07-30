凹子底公園有鱷魚出沒？ 動保處公園處加強巡查籲勿棄養

網友在「路上觀察院」臉書社團Po出在凹子底公園拍的照片，照片中池旁石上有隻鱷魚盤踞。里長向市府反映，動保處與公園處到現場尚未發現，已加強巡查，發現就會立即捕捉移除。

「這裡是凹子底公園，我傻了！不敢靠近無法確定是不是。」網友將在凹子底公園拍的照片Po上網，看起來鱷角還不只一隻。還有網友打趣，「是誰家阿嬤把壁虎養那麼大隻」。

高雄市農業局表示，29日晚間接獲里長引述網路通報反映，動保處即派捕捉團隊前往處理，但未發現鱷魚。已通知凹子底公園管理機關，派員加強巡查，若有發現，會盡速捕捉移除。民眾若發現，勿恐慌驚擾，請即刻通報1999，由專業團隊處理。

農業局表示，依據動保法，棄養動物，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，請民眾切勿棄養動物，以免破壞自然生態，並造成安全顧慮。

高雄市工務局公園處表示，社群傳出凹子底森林公園有出現小鱷魚情形，工務局接獲消息即由駐點保全人員全面巡視，目前沒有發現鱷魚。為保障市民休閒環境，管理單位公園處已要求現場人員加強場域的巡查，如有發現立即回報並通知動保處派員處理，並呼籲民眾不要棄養野生動物，影響市民的安全。