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高屏溪原水濁度飆高 高市伏流水井穩定供水

中央社／ 高雄29日電

杜蘇芮颱風高屏溪流域集水區帶來豐沛降雨，但也因降雨流量提升濁度飆高。高市水利局表示，透過開發伏流水工程，以及南化水庫回送高雄每日40萬噸供水，化解高濁度問題。

高雄市政府水利局今天表示，杜蘇芮颱風為高屏溪流域集水區帶來豐沛降雨，高屏溪流量曾達每秒2800立方公尺以上，水情明顯好轉。旱災經濟部災害緊急應變小組決議自7月31日起高雄地區水情燈號由水情提醒燈調整為水情正常。

高屏溪因降雨流量提升濁度也隨即飆高，已超過水公司淨水場處理量能。所幸在經濟部水利署和自來水公司在高屏溪流域開發伏流水工程，在現在高濁度期間每日可供應40至45萬噸。

另外，今年1到7月甲仙攔河堰越域引水至南化水庫累計達9600萬噸以上，蓄水率已達99%，也啟動南化高屏聯通管回送高雄每日40萬噸供水，化解高濁度問題，維持高雄市供水與水質穩定。

依水利局水利養護科資料，自民國自106年起，經濟部水利署「前瞻」計畫投入高雄陸續完成大泉、溪埔及興田等伏流水。目前高屏溪沿岸8處伏流水供水能量每日可達到80萬噸，用於汛期地面水高濁度，以及抗旱時備援用水。預計115年度將再新增荖濃溪里嶺伏流水，每日再增供10萬噸。透過持續配合中央多元開發質優量穩的多元水資源，穩定供應民生與產業用水。

高屏溪 南化水庫 杜蘇芮颱風 水利局

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