高雄山區每遇颱風就封路、停電 原住民議員批：要我們學會耐災？

杜蘇芮颱風侵襲高雄期間，造成山區停電、封路，南橫公路梅蘭明隧道旁的河床便道也被溪水沖毀，原住民高雄市議員高忠德說，目前山區的災情狀況已排除，便道被沖毀後改由主線通行、未影響聯外交通，但下雨就停電、封路，讓山區人民的心理壓力很大，「原來是這樣啊...政府要我們學會耐災！」

高忠德說，颱風對高雄山區造成災情，根本的問題就是荖濃溪沒有疏浚，政府的治水管理計畫，從寶來上游到梅山，採用自然生息的方式在管理，並沒有全面疏濬，桃源區的荖濃溪僅支流有疏濬。

高忠德說，政府擔心如果荖濃溪整治疏濬，會有土砂被推到下游的六龜、里港一帶，「跟我們說，不做疏濬的原因是怕造成都會區排水系統出問題，因此就犧牲我們！」

高忠德說，政府河川流域綜合治理計畫就是保護下游，放上游居民安全不顧。在所謂的逕流分擔及出流管制作為上，明白揭示上游坡地集水區的土砂管理，是依據逕流分擔的原則要達成攔阻上游土砂治理作為。

而水土保持的「流域綜合治理計劃」，就是落實上游坡地土砂管制手段，目的降低下游河川土砂淤積可能災害機率，藉涵養水源的名義，實際上延遲洪流出流時間及量體，才能有效降低下游河川的排洪負荷，決策定調造成原鄉居民部落陷於危險之地。