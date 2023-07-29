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恆春11年治水 期末考過關

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

屏東恆春半島11年前被經濟部水利署列入「易淹水地區」，中央和縣府陸續投入20多億元整治改善，被視為治水「最後一塊拚圖」的恆春工商旁排水工程將在10月完工；縣府水利處說，杜蘇芮挾帶狂風暴雨襲台，也是另類的治水「期末考」，颱風這2天為恆春地區帶來200毫米雨量，未出現積淹水，自此將揮別逢大雨必淹水的噩夢。

2010年至2012年間，屏東恆春半島接連遭遇3個大豪雨等級的颱風侵襲，天秤颱風造成恆春鎮、車城和滿州鄉多處嚴重淹大水，驚動前總統馬英九南下視導，水利署列入「易淹水地區」優先治水改善工程，先期投入10多億和縣府分期整治疏濬東門溪、網紗溪、保力溪主溪、支流，並請海軍三軍聯訓基地撥地建恆春滯洪池。

2016年莫蘭蒂挾帶驚人雨量和強風肆虐南台灣時，積淹水狀況已大有改善，但讓恆春鎮公所頭痛的是，每逢豪大雨，山腳路山坡地雨水宣洩而下，下游湖內路旁因排水路狹小且未整治，讓恆春工商師生和居民，年年飽受淹水之苦，老師還因此請調。縣府去年投入3776萬元，利用農路渠道新設近1公里長、寬2公尺的排水明溝，10月完工。

縣府水利處說，杜蘇芮襲台當成區域治水成績另類「期末考」，颱風登陸2天雨量累積200毫米，未出現積淹水，除區域排水發揮疏洪功能，還有溪溝事前清淤、未出現短時強降雨等因素，應可宣告恆春揮別過去逢大雨必淹水的噩夢。

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