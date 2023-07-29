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長照中心業務繁重 高雄議員籲升格

聯合報／ 記者任義宇王勇超王昭月／高雄報導

高雄市老年人口破50萬人，占全市人口18.5％，將邁入超高齡（老年人口20％）社會，年增長率達4.16％老人照顧業務分屬衛生局長照中心、社會局，有家屬反應搞不清楚該向哪個窗口詢問。第一線長照個管專員說，照專工作繁重，每發生長照悲歌，卻被視為最該負責的人，日本照專平均每人負責不到70案，她手上平均200多案，若增預算、人數，可提升服務品質。議員呼籲市府調整組織，將長照業務整併為一級單位，高市府表示評估中。

高市衛生局長照中心主任陳芬婷說，參考屏東長照處經驗，盤點經費、人力、業務，交研考會評估。研考會表示，一級機關總數已滿，可提升至二級單位，有獨立人事、預算，還在評估中。

議員邱于軒說，兩年前倡議市府成立「長照局」，但未見進展，依老人福利法所設安養或養護機構對應窗口設在社會局，依長期照顧服務法所設日照、長照中心對應單位衛生局，籲市府加速推動。議員陳善慧說，高雄有15個行政區呈超高齡，高齡行政區有20個，長照中心今年編列50.72億元預算，成立長照處可整合資源。

長照家屬反映，尋求長照服務時在醫院內遍尋不著窗口，上網發現相關單位對口繁雜，若長照中心成立一級單位綜管業務，幫助很大。

陳姓照管專員說，照專工作繁重，手上個案每年需訪視一次，不含交通往返，最快45分鐘，有時跑不完，只要發生長照悲歌，往往卻被視為最該負責的人，體力、腦力，更背負心理壓力。她也提到，日本照專平均每人負責不到70案，她手上平均維持200多案。

陳芬婷說，社會局所轄照顧機構已設落日條款，輔導轉移到長照中心，長照業務量、經費逐年增長，高雄目前照專169人，使用長照服務個案4萬3千人，平均管案量255人，尚低於中央規定上限280案。

長照 衛生局 老年人口

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