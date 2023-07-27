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社宅不足 民代建議高市推地上權宅

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

政府近年積極推動社會住宅，高雄市多名議員認為社宅數量不足，建議市府除增加社宅，也可推出地上權宅，以公辦都更發回土地規畫，滿足年輕市民需求；房仲專家表示，因為房價不斷上漲，地上權房少了土地成本，價格約同區段一般房價7成、甚至更低，業者也樂見政府當「推手」，促成地上權宅發展。

高市都發局表示，為照顧無自有住宅的青年及弱勢族群居住需求，高市府力推多元住宅政策，包括與中央合建1.5萬戶社宅、開辦社宅包租代管計畫、搭配中央300億擴大租金補貼專案，加碼辦理增額租金補貼等政策，至於地上權宅因屬財產權，非社宅可循環使用照顧民眾居住權，須回歸市場機制。

議員李眉蓁認為，市民買房不易，政府蓋再多社宅也不敷所需，但地上權宅比所有權宅市價低約3成，容易入手，建議市府除增建社宅外，另以公辦都更方式取得用地，規畫不同比例地上權宅，同時促請銀行端提高貸款成數，讓年輕人買得起。

李眉蓁說，近年地上權房市場受關注，也是年輕人退而求其次選擇，盼市府能滿足市民對房價「便宜、再便宜」需求，將連繫議員向市府提案，增加社宅並提高地上權宅供給量。

國有財產署3年前有8宗設定地上權標案順利標脫，5宗在高雄，包括永信建設、麗寶集團及城揚建設都推地上權房案，3年前購地上權宅的孫姓市民說，房價太高、負擔實在太大，買地上權宅貸款壓力比較小。

李姓屋主也說，前年很想買河堤旁住宅，房價每坪約23到25萬元，地上權宅每坪約18萬，使用權達70年連下一代都可用，足夠了。

豐匯地產總經理施棟瀝表示，現行地上權宅多位在市中心，這類建案因沒有土地持分，購買時不必負擔土地費用，房價便宜3至4成，生活機能卻不打折，年輕人可以較低成本入住、持有，是不錯的選擇，業者也樂見政府當「推手」，促成地上權宅發展。

地上權 社宅 議員

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