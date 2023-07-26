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澎湖萬安46號演習登場 陳光復：有備無患才能減少戰時傷亡

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
澎湖縣長陳光復視察戰時搶救演練。圖／讀者提供
澎湖縣長陳光復視察戰時搶救演練。圖／讀者提供

澎湖縣今天下午1點半起實施112年軍民聯合防空（萬安46號）演習，民眾聽聞警報聲響後，配合警察及民防人員指揮進行防疏散避難，秩序良好。澎湖縣長陳光復說，有備無患，才能減少戰爭時的人員傷亡和財產損失。

澎湖縣長陳光復、內政部警政署副署長詹永茂、國防部全民防衛動員署視察吳宗孟等人先視導民防管制中心、公車總站及馬公漁船加油站儲槽、馬公國小等處，針對防情傳遞、警報發放、防空疏散避難、交通管制、戰災搶救及戰時災民收容救濟站等實作演練過程逼真，稱許有嘉。

陳光復表示，戰爭會造成民眾生命財產損失甚鉅，我們都不希望發生戰事，但平時仍應居安思危，並勤加演練。各單位及民眾必須於平時即應落實防範措施，並保持緊急應變的態度，有備無患才能減少戰爭時的人員傷亡和財產損失。

詹永茂表示，自己的國家自己救，面對台海有可能發生戰事，平時要有所準備，透過演習，才能提高警覺與應變能力，各單位彼此通力合作，齊心捍衛家園。

此次演習，主辦單位安排於公車總站地下室演練疏散避難，由警察同仁當場對避難民眾教導示範避難姿勢，所有人都採跪姿、身體微拱、胸口遠離地面、雙手遮住眼耳、嘴巴微張，動作相當標準。

澎湖縣警察局並向陳光復等一行人報告全縣防空避難處所概況，澎湖縣五鄉一市防空避難處所計有460處，約可容納11餘萬人，民眾平時應知道住家附近避難處所位於何處，以便災害、戰爭發生時，能就近避難。

澎湖縣政府說，相關避難處所資訊可下載內政部警政署「警政服務APP」-查找「防空疏散避難專區」、或上縣警察局「防空避難專區」（https://www.phpb.gov.tw/home.jsp?id=391）查詢。

澎湖縣今天下午1點半起實施112年軍民聯合防空（萬安46號）演習。圖／讀者提供
澎湖縣今天下午1點半起實施112年軍民聯合防空（萬安46號）演習。圖／讀者提供
演習在公車總站地下室演練疏散避難，由警方對避難民眾教導、示範避難姿勢。圖／讀者提供
演習在公車總站地下室演練疏散避難，由警方對避難民眾教導、示範避難姿勢。圖／讀者提供
澎湖縣長陳光復等人視導民防管制中心。圖／讀者提供
澎湖縣長陳光復等人視導民防管制中心。圖／讀者提供
澎湖縣長陳光復視察漁港等重要設施。圖／讀者提供
澎湖縣長陳光復視察漁港等重要設施。圖／讀者提供
澎湖縣今天下午1點半起實施112年軍民聯合防空（萬安46號）演習，消防人員演練滅火搶救。圖／讀者提供
澎湖縣今天下午1點半起實施112年軍民聯合防空（萬安46號）演習，消防人員演練滅火搶救。圖／讀者提供

澎湖縣 陳光復 警察 漢光演習

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