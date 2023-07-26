高雄喜憨兒鍋物翻新 憨兒花三周重學終能上線服務

喜憨兒生機好鍋，上月初在喜憨兒基金會的規劃下做空間改造，並更名為「喜憨兒鍋物料理」，改造後因整體空間、服務流程變化，對憨兒來說是一大挑戰，從新菜單、機器、甚至物品擺放位置等都要重新學習，所幸在老師花三周時間耐心教學下，在今天宣布正式開賣。

位於高雄市新興區復興二路上的喜憨兒生機好鍋，在上月初開始經歷一個多月的整修，重新更名為喜憨兒鍋物料理再出發，改造重點包含改為個人鍋、新增自助吧、裝潢採活潑明亮風格，並融入多處圓弧設計，降低憨兒碰撞受傷機會。

喜憨兒基金會表示，店面經過空間改造，會影響工作流程，對憨兒來說是一大挑戰，幾乎等同要重新教一遍，因此在7月初就完成改造的餐廳，要由基金會老師邊教學邊進行三周的試賣，才能在今天正式上線。

基金會老師分享，憨兒可能因不熟悉新店面環境，時常東翻西找還是找不到物品放在那裡，改造後有些新的機器、器皿也都不會操作及收納，需要靠試營運期間，一邊教學一邊練習，憨兒們才漸漸上手，能主動上線服務客人。

店內最年長的憨兒信安，負責備餐及送餐的工作，在改造完畢後，總是分不清楚湯匙要朝的方向、或是筷子應該要放在什麼位置，不過在拿出老師精心製作的對照卡，一邊看著圖片一邊操作後，在上線營業前，總算能憑藉自己記憶力，把餐具放的整齊到位。