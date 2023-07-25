南區萬安46號演習 屏東街道淨空進行4項災害救難演練

南區萬安46號防空演習於今下午1點半開始，警報響起，民眾手機跳出國家警報通知，市區百貨前街道淨空，縣長周春米與副統裁官警政署副署長詹永茂等人，進行人車疏導「離車疏散」演練，循屏東市區道路，視導屏東車站遇空襲災害，防護團啟動救災、防空疏散避難、戰災救護及消防搶救等，並通知縣府相關社政、消防、醫護及警察局支援救助作為。

民眾聽聞警報放下手中工作配合演習，街道一片空蕩無聲，商家閉門熄燈避難，市區信仰中心媽祖廟與關帝廟也緊閉門窗，在海灘遊樂場所及船舶港口的遊客，立即就地形地物尋求避難，下午2點長聲解除警報，演習結束，在警察指揮疏導下，民眾回復平日生活作息。