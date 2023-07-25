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東港迎王平安祭 王船開光點睛

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導
「東港迎王平安祭典」明年登場，昨在東隆宮舉行王船開光點睛儀式，進行「撒糖果、紅包」活動，數百信眾爭相搶接討吉利。記者張已亷／攝影
「東港迎王平安祭典」明年登場，昨在東隆宮舉行王船開光點睛儀式，進行「撒糖果、紅包」活動，數百信眾爭相搶接討吉利。記者張已亷／攝影

3年1科的國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年登場，祭典中最重要法器王船今年4月完工，造價約1200萬元，昨上午在東港東隆宮舉行甲辰正科「王船開光點睛」儀式，縣長周春米、議長周典論、東港東隆宮董事長潘慶士等人在王船廠前剪綵，並為王船開光點睛，宣告祭典正式開始。

屏東副縣長黃國榮為首的「點睛官」昨上午9點吉時到，左手持辟邪鏡，右手拿硃砂筆，依續在王船各處，點上代表平安避邪硃砂，黃國榮及祭典大總理鄭春忠負責「主龍眼」，周典論及潘慶士負責船首雙龍搶珠位置，鼓樂齊揚，莊嚴隆重。

「東港人外地求學、工作的都會回來！」潘慶士表示，東港迎王平安祭典是地方大事，王船開光後正式開放讓信眾參香祭拜以及奉獻添載，象徵東隆宮明年迎王平安祭典活動正式啟動，歡迎民眾參與東港迎王盛事。

他說，今年王船造價隨物價、工資波動，增加數百萬元，師傅多半年長，憂心日後製作技術出現斷層，盼有意願學習的年輕人能加入團隊，將建造王船的功夫能永續傳承。

王船以木材製作，總長約46尺6寸，採傳統百年古法木造漁船技術，建造仿中式三桅古帆船，由東隆宫設計科長蔡文化帶領82名來自東港、小琉球的造船師傅，耗時3月築造木作，再由彩繪師以2個月完成彩繪。

王船 東港 周典論

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