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杜蘇芮來襲+漂櫃 小琉球恆春漁船開去東港「避風」

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
颱風杜蘇芮逼近，屏東後壁湖漁港今午陸續有漁船進港，提前進行防颱措施。圖／讀者提供
颱風杜蘇芮逼近，屏東後壁湖漁港今午陸續有漁船進港，提前進行防颱措施。圖／讀者提供

颱風杜蘇芮持續長胖，中央氣象局預計今晚發布海上警報，明天發布陸上警報，路徑若持續往南修，恐重創南台灣；琉球區漁會總幹事李淑娟表示，「杜蘇芮」很像2016年的「莫蘭蒂」，擔憂對南部造成嚴重災情，漁民為防颱除綁繩加固、吊掛保麗龍防撞，或駛至東港「避風」，另仍有不少貨櫃漂流，盼港公司加速排除。

李淑娟表示，「杜蘇芮」目前路徑發展很像2016年的「莫蘭蒂」，後者當年挾帶風雨重創台灣東、南部，非常擔心此次「杜蘇芮」會發生一樣的事情，不少漁民為防颱，會將較輕的竹筏吊起收納，另將漁船2端綁繩加固、吊掛保麗龍防撞，或開去鹽埔或東港漁港「避風」。

她說，海上仍有許多貨櫃漂流，「看得到的還好，半沉的最危險」，因為漁民下網勾到貨櫃，撈得上來還好，拉不上來就會破掉，造成財損，也變成海廢汙染海洋，盼港公司加速排除。

陳姓漁民表示，為應對久違直襲颱風，各漁民、船主嚴正以待，今午紛紛將船隻停入港內，同時加固船上各式漁具等設備，避免遭強風豪雨吹落或毀損，另每艘入港漁船間彼此並排、緊靠，同時互綁上較粗的纜繩，避免海浪拍打碰撞造成船體毀損。

颱風杜蘇芮逼近，屏東後壁湖漁港今午陸續有漁船進港，提前進行防颱措施。圖／讀者提供
颱風杜蘇芮逼近，屏東後壁湖漁港今午陸續有漁船進港，提前進行防颱措施。圖／讀者提供
颱風杜蘇芮逼近，屏東後壁湖漁港今午陸續有漁船進港，提前進行防颱措施。圖／讀者提供
颱風杜蘇芮逼近，屏東後壁湖漁港今午陸續有漁船進港，提前進行防颱措施。圖／讀者提供

漁民 颱風 東港

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