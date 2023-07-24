聽新聞
test
0:00 / 0:00
杜蘇芮來襲+漂櫃 小琉球恆春漁船開去東港「避風」
颱風杜蘇芮持續長胖，中央氣象局預計今晚發布海上警報，明天發布陸上警報，路徑若持續往南修，恐重創南台灣；琉球區漁會總幹事李淑娟表示，「杜蘇芮」很像2016年的「莫蘭蒂」，擔憂對南部造成嚴重災情，漁民為防颱除綁繩加固、吊掛保麗龍防撞，或駛至東港「避風」，另仍有不少貨櫃漂流，盼港公司加速排除。
李淑娟表示，「杜蘇芮」目前路徑發展很像2016年的「莫蘭蒂」，後者當年挾帶風雨重創台灣東、南部，非常擔心此次「杜蘇芮」會發生一樣的事情，不少漁民為防颱，會將較輕的竹筏吊起收納，另將漁船2端綁繩加固、吊掛保麗龍防撞，或開去鹽埔或東港漁港「避風」。
她說，海上仍有許多貨櫃漂流，「看得到的還好，半沉的最危險」，因為漁民下網勾到貨櫃，撈得上來還好，拉不上來就會破掉，造成財損，也變成海廢汙染海洋，盼港公司加速排除。
陳姓漁民表示，為應對久違直襲颱風，各漁民、船主嚴正以待，今午紛紛將船隻停入港內，同時加固船上各式漁具等設備，避免遭強風豪雨吹落或毀損，另每艘入港漁船間彼此並排、緊靠，同時互綁上較粗的纜繩，避免海浪拍打碰撞造成船體毀損。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言