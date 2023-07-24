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高雄本土登革熱無新增 醫師及早通報確診可獲2500元

中央社／ 高雄24日電

高雄市無新增本土登革熱確診病例，目前累計本土21例、境外11例；高市衛生局今天表示，經醫療院所通報，且確診者隱藏期小於2天者，醫師可獲通報獎勵金2500元並頒發感謝狀。

衛生局發布新聞稿，只要經醫療院所通報並採檢送驗確診，且隱藏期小於（含）2天者，主動通報醫師可獲通報獎勵金新台幣2500元並頒發感謝狀，目前已有3人獲獎；此外診所醫師假日看診並通報，在週六、日及國定假日完成通報者獎勵每案250元。

衛生局指出，昨天接獲台南市1名30多歲確診個案，工作地為路竹科學園區工地，經疫調21日出現發燒、肌肉痛等症狀，22日就醫抽血檢驗NS1快篩陽性，昨天陽性確診。

經查，此名個案午、晚餐皆由工作人員協助叫外送，未前往高雄其他區域，防疫團隊已要求此建設公司今天進行工地化學防治噴藥滅蚊，提供20日起每天進場人員名單進行健康監測，防堵疫情擴散。

衛生局提醒，各工地建案負責人及登革熱專責人員，應主動進行健康監測，如工作人員有發燒、肌肉關節痛、頭痛、紅疹等疑似登革熱症狀，應停止工作，並至高雄市538家登革熱合約診所就醫並加驗登革熱NS1快篩。

颱風杜蘇芮逼近台灣，為防止積水容器孳生病媒蚊，衛生局呼籲，颱風前務必加強環境整頓，落實戶內外病媒孳生源，如輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽底盤等容器進行清除，避免雨後積水，孳生大量病媒蚊。

衛生局 登革熱 確診

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