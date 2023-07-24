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南部萬安演習7月25日登場 高雄警實作演練

中央社／ 高雄24日電

南部地區萬安46號演習將於明天下午1時30分至2時舉行，高雄市警察局將在前鎮分局前方道路實施車停、人疏散與防空疏散避難等實作演練，呼籲民眾勿好奇圍觀，並配合防空疏散避難。

高雄市警察局今天發布訊息表示，112年萬安46號演習南部地區，包括台南市、高雄市及屏東縣，將於明天下午1時30分至2時實施30分鐘的警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制。

此外，下午2時至2時30分防空警報解除後，實施30分鐘戰災搶救（災害救援）及戰時災民收容救濟站開設演練。

高雄市警察局提醒，防空警報音符為1長音、2短音，長音15秒、短音5秒，各音節之間間隔5秒，連續3次，共115秒；14時解除警報為1長音90秒。

防空警報發放後，人、車一律按規定接受軍、憲、警察及民防人員引導，就近進入防空疏散避難設施進行避難，或依地形、地物切實掩蔽；公司行號、商家、場館、學校、工廠及其他有人員活動場所（含居家者），應緊閉門窗（簾）、關閉室內燈源、避免人員進出；並配合交通管制。

高雄市高鐵、台鐵及捷運、輕軌各班次列車正常行駛，高雄機場、港口停泊機、船均照常起降、靠離與行駛。下車（機、船）旅客則依憲、警、民防人員引導實施避難。另外，演習地區內高速公路、快速道路車輛正常行駛，下交流道車輛則須下車實施疏散避難。

高雄市警察局同時規劃在前鎮分局前方道路、承億酒店實施車停、人疏散與防空疏散避難等實作演練，呼籲民眾勿好奇圍觀，也要配合防空疏散避難。

高雄市警察局強調，萬安演習期間人、車不依規定進行防空疏散避難或不接受軍、憲、警察及民防人員引導者，依民防法規定最重可處新台幣15萬元罰鍰。呼籲市民注意並提醒周邊親友，聽到防空警報響起應立即配合管制。

警察 高雄市 萬安演習

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