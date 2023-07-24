快訊

基隆祥豐營區迫擊砲爆炸現場畫面曝 兩士兵手炸斷血肉模糊

不僅旗艦iPhone 15 Pro漲價！蘋果傳平價版iPhone 15也變貴 詳細價格外洩

放不放颱風假？北市率先說話了 蔣萬安：站在民眾角度早點宣布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風杜蘇芮來襲 陳其邁視察滯洪池呼籲做好防颱準備

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
因應杜蘇芮颱風來襲，高雄市長陳其邁下午巡視寶業里滯洪池，要求相關單位做好防颱準備。記者楊適群／攝影
因應杜蘇芮颱風來襲，高雄市長陳其邁下午巡視寶業里滯洪池，要求相關單位做好防颱準備。記者楊適群／攝影

因應中颱杜蘇芮逼近，高雄市長陳其邁下午視察寶業里滯洪池抽水站，面對颱風來勢洶洶，陳其邁說，4年沒颱風，已要求相關局處動員準備防颱工作，也提醒山區民眾注意土石流潛勢，低窪與海邊民眾及早做好防颱準備。

陳其邁下午抵達寶業里滯洪池，除檢視抽水站運作，也巡視滯洪池現狀。他說，颱風來勢洶洶已近中颱上限，可能發展成強烈颱風。且根據中央氣象局預估，高雄市山區最大雨量恐達900毫米，除提醒市民做好防颱準備，也要求相關局處做好因應。

水利局表示，目前高市有88處抽水截流站、13處車型地下道、587處，總抽水量285CMS，160部6英吋以上抽水馬達。此外易淹水7地區設有25座滯洪池，總滯洪量達490萬噸。

曹姓居民表示，以往當地颱風季時常淹水，但滯洪池完工後已改善許多。曾姓居民則表示，好幾年沒颱風來，今年總算有颱風，希望市府單位做好準備，不要再現淹水惡夢。

因應杜蘇芮颱風來襲，高雄市長陳其邁下午巡視寶業里滯洪池，要求相關單位做好防颱準備。記者楊適群／攝影
因應杜蘇芮颱風來襲，高雄市長陳其邁下午巡視寶業里滯洪池，要求相關單位做好防颱準備。記者楊適群／攝影
因應杜蘇芮颱風來襲，高雄市長陳其邁下午巡視寶業里滯洪池，要求相關單位做好防颱準備。記者楊適群／攝影
因應杜蘇芮颱風來襲，高雄市長陳其邁下午巡視寶業里滯洪池，要求相關單位做好防颱準備。記者楊適群／攝影

颱風 滯洪池 陳其邁

延伸閱讀

杜蘇芮颱風進逼 南投農民「剉咧等」掀搶收潮

盧秀燕領軍7招抗杜蘇芮 台中市明成立3級應變中心

杜蘇芮颱風逼近 龜山島封島3天、太平山明午休園至28日

杜蘇芮外圍環流影響 太平山25日下午起預警性休園

相關新聞

屏東鬧區路燈桿掉落不明物體砸後車窗 事發逾月竟無人聞問

太扯了！屏東縣議員梁育慈近期接獲民眾陳情，陳姓車主將汽車停在市區道路停車格，1個月前遭路燈桿上的不明設備掉落，後車窗玻璃...

高雄上半年淨遷入1.3萬人 房仲：台商回流吸引「南漂族」

據內政部人口遷移資料統計，嘉義、台南、高雄、屏東等南部縣市今年上半年遷入人口都有進帳，其中高雄「淨遷入」逾1.3萬人，在...

颱風杜蘇芮來襲 陳其邁視察滯洪池呼籲做好防颱準備

因應中颱杜蘇芮逼近，高雄市長陳其邁下午視察寶業里滯洪池抽水站，面對颱風來勢洶洶，陳其邁說，4年沒颱風，已要求相關局處動員...

遭爆不當照顧動物…淨園農場暫停餵食體驗 高市開罰

高雄市淨園農場遭離職員工爆料不當照顧動物，造成梅花鹿、羊駝等流血受傷，飼養環境髒亂長蛆等；高雄市動保處將依法裁罰3萬至1...

東港迎王平安祭典開跑 王船今開光點睛

3年1科的國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年將登場，祭典中最重要的法器王船去年11月底開始建造，今年4月完工，本科...

杜蘇芮進逼！屏縣139部大型移動式抽水機提前備戰

中度颱風「杜蘇芮」逼近台灣，中央氣象局預計最快今晚間發布海警，屏東縣長周春米今到林邊鄉巡視抽水站及相關防洪設施，受杜蘇芮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦