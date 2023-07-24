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颱風杜蘇芮來襲 陳其邁視察滯洪池呼籲做好防颱準備
因應中颱杜蘇芮逼近，高雄市長陳其邁下午視察寶業里滯洪池抽水站，面對颱風來勢洶洶，陳其邁說，4年沒颱風，已要求相關局處動員準備防颱工作，也提醒山區民眾注意土石流潛勢，低窪與海邊民眾及早做好防颱準備。
陳其邁下午抵達寶業里滯洪池，除檢視抽水站運作，也巡視滯洪池現狀。他說，颱風來勢洶洶已近中颱上限，可能發展成強烈颱風。且根據中央氣象局預估，高雄市山區最大雨量恐達900毫米，除提醒市民做好防颱準備，也要求相關局處做好因應。
水利局表示，目前高市有88處抽水截流站、13處車型地下道、587處，總抽水量285CMS，160部6英吋以上抽水馬達。此外易淹水7地區設有25座滯洪池，總滯洪量達490萬噸。
曹姓居民表示，以往當地颱風季時常淹水，但滯洪池完工後已改善許多。曾姓居民則表示，好幾年沒颱風來，今年總算有颱風，希望市府單位做好準備，不要再現淹水惡夢。
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