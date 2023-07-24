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東港迎王平安祭典開跑 王船今開光點睛

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
3年1科的國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年登場，今上午在東港東隆宮舉行王船開光點睛儀式，依續在王船各處，點上代表平安避邪的硃砂，副縣長黃國榮負責「主龍眼」。記者張已亷／攝影
3年1科的國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年登場，今上午在東港東隆宮舉行王船開光點睛儀式，依續在王船各處，點上代表平安避邪的硃砂，副縣長黃國榮負責「主龍眼」。記者張已亷／攝影

3年1科的國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年將登場，祭典中最重要的法器王船去年11月底開始建造，今年4月完工，本科王船造價約1200萬元，今上午在東港東隆宮舉行甲辰正科「王船開光點睛」儀式，縣長周春米、議長周典論、東港東隆宮董事長潘慶士、甲辰正科大總理鄭春忠等人，在王船廠前進行剪綵並為王船開光點睛，宣告祭典正式開始。

今上午9點吉時到，由副縣長黃國榮為首的「點睛官」左手持辟邪鏡，右手拿硃砂筆，依續在王船各處，點上代表平安避邪的硃砂，其中最重要的「主龍眼」由副縣長黃國榮及祭典大總理鄭春忠負責，議長周典論及董事長潘進士則負責船首的雙龍搶珠位置，鼓樂齊揚，莊嚴隆重。

此次大總理鄭春忠經擲筊詢問王爺後，加碼1080碗素麵、1200個蛋糕，及包有108元的祈福紅包1093包，準備1134斤糖果進行「撒糖果、紅包」活動，象徵漁夫拋餌引誘魚群，信眾搶接糖果、紅包就像魚群爭相吃餌，有豐收滿載的寓意，數百信眾自備水桶、紙箱，糖果、紅包從台上拋下時，爭相搶接討吉利。

「過年沒回來沒關係，但這對東港人很重要，外地求學、工作的都會回來」，潘慶士表示，王船開光後正式開放讓信眾參香祭拜以及奉獻添載，象徵東隆宮明年迎王平安祭典活動正式啟動，歡迎民眾參與東港迎王盛事。

他說，今年王船造價隨物價、工資波動，增加數百萬元，師傅多半為6、70歲，擔憂日後製作技術出現斷層，盼有意願學習的年輕人能加入團隊，將建造王船的功夫能永續傳承。

王船自1973年後以木材製作，此次以越南檜木、烏心石木、柳安木等木材，採傳統百年古法木造漁船技術，建造仿中式三桅古帆船，由東隆宫設計科長蔡文化帶領82名來自東港、小琉球的造船師傅，花費3個月築造木作，再由彩繪師耗費2個月完成彩繪，總長約46尺6寸，船艏船艉高度約13至14呎，開光後的「王船大爺」將放在東隆宮旁的王船廠裡，供信眾參香祭拜，明年為光復後恢復迎王祭第24科。

3年1科的國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年登場，今上午在東港東隆宮舉行王船開光點睛儀式。記者張已亷／攝影
3年1科的國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年登場，今上午在東港東隆宮舉行王船開光點睛儀式。記者張已亷／攝影
3年1科的國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年登場，今上午在東港東隆宮舉行王船開光點睛儀式，依續在王船各處，點上代表平安避邪的硃砂。圖／東港東隆宮提供
3年1科的國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年登場，今上午在東港東隆宮舉行王船開光點睛儀式，依續在王船各處，點上代表平安避邪的硃砂。圖／東港東隆宮提供
3年1科的國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年登場，今上午在東港東隆宮舉行王船開光點睛儀式。記者張已亷／攝影
3年1科的國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年登場，今上午在東港東隆宮舉行王船開光點睛儀式。記者張已亷／攝影
國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年登場，今上午在東港東隆宮舉行王船開光點睛儀式，大總理鄭春忠經擲筊詢問王爺後，今年加碼包有108元的祈福紅包1093包，準備1134斤糖果進行「撒糖果、紅包」活動，數百信眾爭相搶接討吉利。記者張已亷／攝影
國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年登場，今上午在東港東隆宮舉行王船開光點睛儀式，大總理鄭春忠經擲筊詢問王爺後，今年加碼包有108元的祈福紅包1093包，準備1134斤糖果進行「撒糖果、紅包」活動，數百信眾爭相搶接討吉利。記者張已亷／攝影
3年1科的國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年登場，今上午在東港東隆宮舉行王船開光點睛儀式，象徵東隆宮明年迎王平安祭典活動正式啟動，歡迎民眾參與東港迎王盛事。記者張已亷／攝影
3年1科的國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年登場，今上午在東港東隆宮舉行王船開光點睛儀式，象徵東隆宮明年迎王平安祭典活動正式啟動，歡迎民眾參與東港迎王盛事。記者張已亷／攝影
國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年登場，今上午在東港東隆宮舉行王船開光點睛儀式，大總理鄭春忠經擲筊詢問王爺後，今年加碼包有108元的祈福紅包1093包，準備1134斤糖果進行「撒糖果、紅包」活動，信眾搶接討吉利。記者張已亷／攝影
國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年登場，今上午在東港東隆宮舉行王船開光點睛儀式，大總理鄭春忠經擲筊詢問王爺後，今年加碼包有108元的祈福紅包1093包，準備1134斤糖果進行「撒糖果、紅包」活動，信眾搶接討吉利。記者張已亷／攝影
3年1科的國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年登場，今上午在東港東隆宮舉行王船開光點睛儀式。圖／東港東隆宮提供
3年1科的國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年登場，今上午在東港東隆宮舉行王船開光點睛儀式。圖／東港東隆宮提供

王船 東港

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