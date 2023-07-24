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屏東鬧區路燈桿掉落不明物體砸後車窗 事發逾月竟無人聞問

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
路燈燈桿上掉落不明設備，縣府工務處初步檢視疑似落電業者設備網路線路轉接器，將再釐清。記者劉星君／攝影
路燈燈桿上掉落不明設備，縣府工務處初步檢視疑似落電業者設備網路線路轉接器，將再釐清。記者劉星君／攝影

太扯了！屏東縣議員梁育慈近期接獲民眾陳情，陳姓車主將汽車停在市區道路停車格，1個月前遭路燈桿上的不明設備掉落，後車窗玻璃碎成蜘蛛網狀，幸無人傷亡。梁育慈詢問相關單位，1個月過後，砸落設備至今仍沒人認領，車主求償無門。縣府工務處表示，掉落線路系統疑似弱電業者設備網路線路轉接器，請協力單位釐清究責，颱風來臨，會請管線單位、相關道路附屬設施管理單位，加強管理。

屏東縣議員梁育慈今上午在現場會勘，邀集縣府交旅處、工務處、警察局、屏東市公所、台電等相關人員到場釐清，梁育慈痛批，難道是板橋事件翻版嗎？板橋日前發生冷氣掉落砸死人，民眾人心惶惶，屏東竟也發生天外飛來橫禍恐怖景象。

事發地點在屏東夜市旁的萬倉街的路邊停車格，行經路人、車輛多，梁育慈說，事件太離譜，掉落物從路燈桿約6米高的位置掉落砸毀車子玻璃，難保傷人事件再發生。

梁育慈說，車主陳先生今年6月20日將車輛停在萬倉街停車格，卻發現後車窗遭電桿掉落物砸碎後即刻報警，當天風大，除不明物體掉落，連掛在燈桿上的另個看板被吹落。過一個月，沒有任何單位協助處理，車子、電桿掉落物仍留在原地「不可思議」。

屏東市民代表饒怡君說，車主平日要送貨，事發至今不敢移動車輛，遭砸毀的後車窗初估修理8千多元。燈桿上還有連接許多電線，若繼續通電，對用路人恐造成危險。

今天上午現勘後，屏東縣府工務處養護科人員說，初步研判掉落線路系統疑為弱電業者設備，網路轉接器，會請協力單位協助把線路拆下來，診斷線路釐清後續究責。颱風來臨，會請管線單位、相關道路附屬設施管理單位，加強相關管理；燈桿的管理單位是屏東市公所，但沒有任何單位向公所申請有在燈桿上申掛設備。

梁育慈說，颱風杜蘇芮將侵台，要求儘速找出負責單位，市公所及縣府也應清查電線桿裝置物現況，避免荒謬事件再發生。

屏東夜市附近停車格旁的路燈燈桿上掉落不明設備，砸毀汽車後車窗，警方今將掉落不明設備帶走釐清。記者劉星君／攝影
屏東夜市附近停車格旁的路燈燈桿上掉落不明設備，砸毀汽車後車窗，警方今將掉落不明設備帶走釐清。記者劉星君／攝影
路燈燈桿上掉落不明設備砸毀汽車後車窗，縣府工務處初步檢視疑似落電業者設備網路線路轉接器，將再釐清。圖／梁育慈提供
路燈燈桿上掉落不明設備砸毀汽車後車窗，縣府工務處初步檢視疑似落電業者設備網路線路轉接器，將再釐清。圖／梁育慈提供
屏東縣議員梁育慈（右一）批，路燈燈桿上掉落不明設備砸毀停在路邊停車格汽車的後車窗，一個月了都沒有人聞問。記者劉星君／攝影
屏東縣議員梁育慈（右一）批，路燈燈桿上掉落不明設備砸毀停在路邊停車格汽車的後車窗，一個月了都沒有人聞問。記者劉星君／攝影
屏東夜市附近停車格旁的路燈燈桿上掉落不明設備，砸毀汽車後車窗，縣府工務處初步檢視疑似落電業者設備網路線路轉接器，將再釐清。記者劉星君／攝影
屏東夜市附近停車格旁的路燈燈桿上掉落不明設備，砸毀汽車後車窗，縣府工務處初步檢視疑似落電業者設備網路線路轉接器，將再釐清。記者劉星君／攝影
路燈燈桿上掉落不明設備砸毀汽車後車窗，縣府工務處初步檢視疑似落電業者設備網路線路轉接器，將再釐清。圖／梁育慈提供
路燈燈桿上掉落不明設備砸毀汽車後車窗，縣府工務處初步檢視疑似落電業者設備網路線路轉接器，將再釐清。圖／梁育慈提供
屏東縣議員梁育慈批路燈燈桿上掉落不明設備砸毀停在路邊停車格汽車的後車窗，一個月了都沒有人聞問，今天邀集相關單位到場會勘。記者劉星君／攝影
屏東縣議員梁育慈批路燈燈桿上掉落不明設備砸毀停在路邊停車格汽車的後車窗，一個月了都沒有人聞問，今天邀集相關單位到場會勘。記者劉星君／攝影
路燈燈桿上掉落不明物體砸毀汽車後車窗的玻璃。記者劉星君／攝影
路燈燈桿上掉落不明物體砸毀汽車後車窗的玻璃。記者劉星君／攝影

屏東縣 車主

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