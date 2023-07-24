屏東鬧區路燈桿掉落不明物體砸後車窗 事發逾月竟無人聞問

太扯了！屏東縣議員梁育慈近期接獲民眾陳情，陳姓車主將汽車停在市區道路停車格，1個月前遭路燈桿上的不明設備掉落，後車窗玻璃碎成蜘蛛網狀，幸無人傷亡。梁育慈詢問相關單位，1個月過後，砸落設備至今仍沒人認領，車主求償無門。縣府工務處表示，掉落線路系統疑似弱電業者設備網路線路轉接器，請協力單位釐清究責，颱風來臨，會請管線單位、相關道路附屬設施管理單位，加強管理。

屏東縣議員梁育慈今上午在現場會勘，邀集縣府交旅處、工務處、警察局、屏東市公所、台電等相關人員到場釐清，梁育慈痛批，難道是板橋事件翻版嗎？板橋日前發生冷氣掉落砸死人，民眾人心惶惶，屏東竟也發生天外飛來橫禍恐怖景象。

事發地點在屏東夜市旁的萬倉街的路邊停車格，行經路人、車輛多，梁育慈說，事件太離譜，掉落物從路燈桿約6米高的位置掉落砸毀車子玻璃，難保傷人事件再發生。

梁育慈說，車主陳先生今年6月20日將車輛停在萬倉街停車格，卻發現後車窗遭電桿掉落物砸碎後即刻報警，當天風大，除不明物體掉落，連掛在燈桿上的另個看板被吹落。過一個月，沒有任何單位協助處理，車子、電桿掉落物仍留在原地「不可思議」。

屏東市民代表饒怡君說，車主平日要送貨，事發至今不敢移動車輛，遭砸毀的後車窗初估修理8千多元。燈桿上還有連接許多電線，若繼續通電，對用路人恐造成危險。

今天上午現勘後，屏東縣府工務處養護科人員說，初步研判掉落線路系統疑為弱電業者設備，網路轉接器，會請協力單位協助把線路拆下來，診斷線路釐清後續究責。颱風來臨，會請管線單位、相關道路附屬設施管理單位，加強相關管理；燈桿的管理單位是屏東市公所，但沒有任何單位向公所申請有在燈桿上申掛設備。

梁育慈說，颱風杜蘇芮將侵台，要求儘速找出負責單位，市公所及縣府也應清查電線桿裝置物現況，避免荒謬事件再發生。