影／超熱血屏東街舞祭邁入第10年 周春米挑戰夯舞直呼「很不容易」
超熱血的屏東街舞祭今年第10年，除邀請南部各高中職報名的Get It Up高中職Battle大賽，並首度結合屏東10所高中職校舞蹈社團舉辦，代表這一年來努力成果發表。縣長周春米今下午行動支持學生，在學生帶領下跳韓國女團（G）I-DLe的歌曲Queencard與Jisoo的歌曲Flower，周春米直呼，很不容易。
屏東街舞祭為期兩天，縣長周春米今下午到場為學生加油打氣，也在學生帶領下一起跳舞，連續挑了兩次，周春米事後說，助理在一周前傳給她，本來想要好好練習，但太忙了，下午才看了影片，音樂很好聽，學生跳得很好看，但「跳起來很不容易」。
周春米說，10年前縣府提供舞台，讓屏東年輕學子舉辦街舞比賽、各校熱舞比賽，今年還有10所高中職舞蹈性社團的成果發表，相當精彩，屏東街舞讓學生盡情享受熱情與才華，縣府會成為他們最佳後盾。
大同高中舞言社長學生廖若婷說，街舞祭很重要，街舞祭10年，傳承大家一起愛跳舞的心，希望一屆一屆延續下去。
縣府社會處指出，街舞祭從活動發想、寫計畫書到執行，學生皆一同參與，過程多次的籌備會及練習以確保活動順利，為的是將最完美的成品帶給大家，學生也透露希望能夠自我實踐，讓更多人感受到南台灣的熱情。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言