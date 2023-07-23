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影／超熱血屏東街舞祭邁入第10年 周春米挑戰夯舞直呼「很不容易」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（中）在熱舞社社長陪同下一同跳起最夯舞曲。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）在熱舞社社長陪同下一同跳起最夯舞曲。記者劉星君／攝影

超熱血的屏東街舞祭今年第10年，除邀請南部各高中職報名的Get It Up高中職Battle大賽，並首度結合屏東10所高中職校舞蹈社團舉辦，代表這一年來努力成果發表。縣長周春米今下午行動支持學生，在學生帶領下跳韓國女團（G）I-DLe的歌曲Queencard與Jisoo的歌曲Flower，周春米直呼，很不容易。

屏東街舞祭為期兩天，縣長周春米今下午到場為學生加油打氣，也在學生帶領下一起跳舞，連續挑了兩次，周春米事後說，助理在一周前傳給她，本來想要好好練習，但太忙了，下午才看了影片，音樂很好聽，學生跳得很好看，但「跳起來很不容易」。

周春米說，10年前縣府提供舞台，讓屏東年輕學子舉辦街舞比賽、各校熱舞比賽，今年還有10所高中職舞蹈性社團的成果發表，相當精彩，屏東街舞讓學生盡情享受熱情與才華，縣府會成為他們最佳後盾。

大同高中舞言社長學生廖若婷說，街舞祭很重要，街舞祭10年，傳承大家一起愛跳舞的心，希望一屆一屆延續下去。

縣府社會處指出，街舞祭從活動發想、寫計畫書到執行，學生皆一同參與，過程多次的籌備會及練習以確保活動順利，為的是將最完美的成品帶給大家，學生也透露希望能夠自我實踐，讓更多人感受到南台灣的熱情。

2023屏東街舞祭熱鬧登場，學生展現青春活力，超熱血。記者劉星君／攝影
2023屏東街舞祭熱鬧登場，學生展現青春活力，超熱血。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）在熱舞社社長陪同下一同跳起最夯舞曲。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）在熱舞社社長陪同下一同跳起最夯舞曲。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）以行動支持屏東街舞祭，給學生展現舞台。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）以行動支持屏東街舞祭，給學生展現舞台。記者劉星君／攝影

街舞 屏東 周春米

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