北醫楓杏澎湖醫療隊 13年深耕菊島

北醫楓杏澎湖醫療隊今年巡迴醫療義診活動將於27日至30日，以及8月3至6日舉行，計劃在30個村落義診和家庭訪視活動。今年服務不僅延續過去地區，更整合資源致力提供更完整服務體驗。

台北醫學大學表示，在義診方面，醫療隊修正電子病歷系統，推進更全面義診電子化，並整合過去12年義診資料，持續拓展服務足跡。今年新增西嶼鄉赤馬村、二級離島馬公虎井嶼為服務據點，期望將服務熱忱傳遞到更多需要角落。

活動有各科別醫師、醫檢師、物理治療師、職能治療師、牙醫師、藥師、護理師、營養師等八大領域的專業醫護人員參與，提供澎湖居民更優質醫療服務。

另外，醫療服務隊也持續招募志工一同參與服務，邀請全台熱心服務高中生及大專院校醫學相關科系學生，總共26名校外服務員，共同投入服務行列中，將楓杏的熱情和關懷傳遞澎湖每一個角落。

醫學體驗營方面，7月24日至26日在湖西、西溪國小舉辦醫學體驗營，並首次在石泉國小舉行這項活動。此外，也會在中正國小辦理全縣國小生物醫學研習營，以及在馬公國中舉辦國中生物醫學研習營，且報名費全免。

透過營隊活動，楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊，激發學生對醫學領域興趣，並確立他們未來努力目標。為鼓勵更多地區學子參加，望安、七美等地區的學生將獲得包括船票、住宿和餐費補助。

醫療服務隊與澎湖縣衛生局合作，共同推動營隊課程內容，進一步深耕澎湖地區衛生知識推廣工作。過去13年來，台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊不斷深耕澎湖菊島，為當地居民提供專業醫療服務，並積極推廣醫學知識，讓愛心和正能量在澎湖傳遞。