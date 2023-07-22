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受逆境焠煉成鋼 憨兒媽鐘花玉接文山扶輪社長
育有喜憨兒的鐘花玉走過人生坎坷，在美容業闖出一片天，之後活躍於社團，今年7月起接任高雄文山扶輪社第9屆社長，日前就職更與日本久留米中央ロータリークラブ會長曽文顯領運的中央扶輪社簽訂姊妹社，讓扶輪社更具國際視野，她表示，履新後會放軟身段謙卑學習，讓文山扶輪社更茁壯。
鐘花玉是客家女兒，骨血裡具有在客家特有的硬頸精神，為人處事任勞任怨，婚後迎來第一個孩子，不料被診斷為喜憨兒，至1歲大仍只會講3、4個字，起初她以淚洗面，甚至有輕生念頭，後來轉念，把孩子視為上天給的禮物，這個「甜蜜的負擔」，反倒成為她挑戰人生的最佳動力。
鐘花玉說，她創業初始，要照顧憨兒及罹癌的公公，蠟燭多頭燒，但選擇把負面情緒拋諸腦後，全力迎戰。後來因陪憨兒上國小當了志工，學會自立自強，把家庭美容工作室擴大開店，2015年在孩子老師牽線下，進高雄文山扶輪社在社做祕書，開拓另一個視野。
20多年來，她兼顧事業、社務與家庭，又上進求知，高職學美容起家，趕上20多年前美容師資缺浪潮，一面進修深造一面教學，最後拿到經營管理所碩士，進而在多所大學兼任教職，包括正修科大企管系兼課講師、復華中華儀態學兼課講師、南台科大美姿美儀客座教授等，同時也擔任高雄模特兒協會理事長及多家公司負責人，人生大不同。
「我不很聰明，但歷經人生磨練，自信適應力比別人好」，鐘花玉今年7月起接任高雄文山扶輪社社長，就任當天就與日本久留米中央扶輪社締結姊妹社，履新後她希望結合志同道合的年輕菁英，讓文山扶輪社成為照顧弱勢、兼善社會的國際化社團。
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