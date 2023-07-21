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潮州夜市重生 首日試營運湧入近萬人次
屏東潮州夜市近期因占用道路設攤頻遭檢舉，1個半月內告發21件，引發當地民眾擔憂夜市消失走入歷史，潮州鎮市集文化協會與潮州鎮公所協調，協助攤商轉移陣地，夜市選在愛國路尾端，今下午封路500公尺設238攤，首日試營運吸引近萬人次創榮景，未來持續朝觀光夜市規畫。
潮州夜市原設攤於潮州鎮中洲路上，每逢周一及周五開市，近期遭民眾檢舉部分攤商在馬路上設攤影響通行，夜市的未來走向引發地方激烈討論，最終由潮州鎮市集文化協會收集近百攤商連署，同意由協會向鎮公所協調。
官民在1個禮拜內選定愛國路靠近吉星路段，約500公尺雙向路邊，由公所提供路權，遠離住家並整地畫設可容納百輛車的停車場，重生的夜市於今下午4點再現，湧入近萬人次「踅街」再創庶民經濟榮景。
潮州鎮公所主秘王建元表示，曾考慮開闢第16號公園及民治溪公園路段，但考量使用效益與交通因素後，最終選擇愛國路尾端，對環境擾動最小的地方。
他說，新夜市占地約3.7公頃，「潮州要發展就必須是全面式」，入口在忠義祠旁，帶動第二公墓公園化的發展，預估今首日試營運到晚上12點收攤前，到場人數可破萬人，會持續於此地經營並滾動式調整，擴大畫設朝春節市集模式發展。
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