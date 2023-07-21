4歲童竟吃克流感成人劑量 金門醫院開藥開錯劑量致歉

金門陳姓女子出面控訴，本月18日凌晨帶發燒的4歲女兒到衛福部金門醫院掛急診，醫生開「克流感」藥劑，竟在電腦作業時誤植為成人劑量，直到家長餵孩子吃一天、共2顆藥，藥局再檢核藥劑存量後才發現給錯劑量，緊急請家長回醫院更換藥品，造成女童嗜睡2天，直說肚子痛。陳女氣憤說，醫院第一時間未道歉，讓她十分不滿。

陳姓女子表示，她的女兒發燒4天，她在7月18日凌晨1點左右帶女兒去金門醫院掛急診，醫生判斷是流感，開了10顆75毫克的Tamiflu克流感膠囊，她依照藥袋指示按時餵藥，19日下午4點左右，陳姓女子突然接到金門醫院打來的電話，說「開錯藥」，叫女兒不要再吃院方開的克流感，並且將小孩帶到醫院來，但她一想到女兒已經吃了2顆克流感下肚，越想越火大。

陳姓女子說，她將孩子帶到醫院，院方請一位社工師與小兒科醫師向她說明，社工表示誤開劑量的急診室醫生知道女兒的體重、也知道劑量該給多少，醫生當下開的處方籤手寫單是正確，只說可能是電腦系統跑掉所致，才造成「開錯劑量」的狀況，但第一時間院方都沒致歉，也沒聽到當事醫生的道歉；且小兒科醫師僅大概看一下，就對她說不會有什麼副作用、要她別太擔心。

陳女指出，女兒吃了成人劑量的藥後就一直呈現嗜睡的狀況，已經持續了2天，讓她非常擔心會不會造成什麼後遺症，她的訴求只是院方與開錯藥劑量的急診室醫師親自來道歉，並後續協助追蹤孩子的情況。