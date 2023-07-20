高雄缺工嚴重恐成「國安問題」 學者轟：環境不改善青年寧可去詐騙

台灣各行各業缺工狀況時有耳聞，高雄市議會今天舉辦公聽會探討缺工問題，市議員陳美雅說，政府面對缺工問題，卻拿不出數據說明，批評政府態度消極。在場學者也指出，台灣青年面臨低薪、高房價環境，寧可成「躺平族」，甚至從事高薪詐騙行業，若不設法改善，產業恐撐不住成為嚴重「國安問題」。

高雄市議會今天舉辦「高雄市產業缺工問題總體檢」公聽會，邀集中央勞動部、經濟部加工出口區、南科管理局及高雄市府相關單位、專家學者、高雄市議員陳美雅、鄭安秝，探討缺工問題。陳美雅表示，高雄在大力招商同時，卻出現嚴重缺工問題，希望政府單位能正視改善就業環境，避免低薪狀況讓台灣成詐騙天堂。

根據高雄市府勞工局統計，今年第一季求職登記人數有1萬6250人，求才卻高達3萬1626人，供需落差近一倍，其中用水供應及污染整治業求供倍數達19.97、礦業及土石採取業、批發及零售業倍數也都破5字頭，顯示產業缺工狀況嚴重。

義守大學副校長李樑堅點出造成缺工原因，指台灣面臨少子、高齡化，加上外送、YTR自媒體等新產業盛行，因工時彈性吸引大量年輕人，光外送就吸走約10萬人才，另外就是傳統產業薪水低、加上高房價，讓不少「躺平族」出現，還有不少年情人鋌而走險從事詐騙，嚴重影響國內勞動結構恐成「國安問題」。

高餐共同教育委員會主委劉維群說，現在辦就業博覽會「廠商比學生多」，顯示青年就業行為改變，建議如中高齡族群、更生人甚至是逃逸外勞，都能成缺工時代的「可用之兵」；樹科大教授吳建德也說，可以立法規範企業有盈餘下的分紅制度，改變企業主心態，不該有老闆開千萬豪車，卻以基本薪資苛刻員工狀況。

勞動部代表表示，有針對缺工嚴重行業加強媒合以補足人力，也透過薪資補助規費薪資水準，提高整體勞動待遇；高市府勞工局則說明，有掌握部分缺工嚴重產業，會扮演橋梁舉辦各式徵才媒合，並提供誘因鼓勵年輕人投入產業，也成立銀髮就服據點，讓鼓勵有勞動力高齡人士填補人力缺口。