金門縣議會開臨時會 出席議員未過半流會…官員枯坐一天

金門縣議會今開臨時會，國民黨及跨領域監督政團共10名議員不滿議長洪允典昨倉促決定今天要開會，選擇集體缺席，首日臨時會因人數不足，僅9人簽名，無法順利開會。這是近年來縣議會首次因出席議員未過半，而無法開議，包括縣長陳福海、副縣長李文良率縣府一二級主管都準時在9點多到場，枯坐一上午。

金門縣議會今天召開第八屆第１次臨時會，結果一整天下來僅9名議員簽名，出席未過半，臨時會流會，府會的官員一整天在議場內枯坐，大家覺得很無奈，但沒人敢離席；陳福海下午另有縣務，未進入議場。

政團表示，按議事規則，議事日程由議事組編擬，經程序委員會審定後，於開會前5日送達各議員及縣府，但此次會議竟昨召開程序委員會，今日就開會，完全不按牌理出牌。

政團提到，程序委員會上議員周子傑、唐麗輝表示，部份議員人不在金門，建議將議事日程延後，但洪允典執意召開，兩人憤而離席表達抗議。誇張的是，除了緊急送到的日程表公文之外，竟然連開會審議的預算文件「一份」都沒有拿到。

政團抨擊，金門縣議會長期由議長一人決定，不僅召開會議未依相關議事規則，經常倉促召集會議，致使府會人員不及準備資料，對於各項審議提案具體內容，往往開議當日才得知，除了議事日程表之外連一份預算紙本資料都沒有送到，作為地區最高民意機關，如此的審議品質，令人搖頭。

據了解，此次議案，縣府早在4月份即送議會，但洪允典指示「不收文」，擱置急於執行的中央代墊款等預算案。政團強調，洪允典長期視議事規則如無物，獨攬議事程序及決定權，造成議事不彰及議政失能，呼籲洪允典應該尊重縣府與其他議員。

政團發言人董森堡表示，在臨時會上，不見產業發展處成立組織調整案、大二膽開放觀光案等攸關金門發展、行政效率的重大法案，雖有55-64歲戰地慰助金調整案，但其他均為無爭議的中央代執款案，再次凸顯議事行政不肯積極作為、為開會而開會的荒謬，希望洪允典尊重法治與議事程序。