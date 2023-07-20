金牪餐廳推新品 義式冰淇淋與戰斧牛排麵美味又吸睛

金門知名的金牪餐廳首度跨界冰品，今天與畜試所青草地鮮乳攜手聯名推出「金牪X青草地聯名義式冰淇淋」，其中以58度金門高粱酒製成的「酒藏」口味最具特色，此外，餐廳還趁勢推出重量級的「戰斧牛排家常麵」，長達30公分的20oz戰斧帶骨牛小排，搭配清燉湯頭與Q彈麵體，美味又吸睛，挑戰饕客味蕾。

曾以「酒藏牛肉麵」奪下2022年台北市牛肉麵國際大賞銅牌獎的金牪餐廳今日舉辦新品發布會，邀請建設處副處長李廣榮、「洪師父牛肉麵」創辦人洪金龍、金門縣工策會副總幹事陳根松等貴賓及地方人士出席，除了發布新品外，同時邀請藝術家莊苑清到場獻畫「赤山紅土地」，為美術比賽揭開序幕。

旅天下表示，看好金門觀光商機，他們跨足投資發展金牪餐廳，並致力推廣金門牛料理與伴手禮，餐廳開幕至今觀光客占來客數已達85%，因此積極運用在地食材開發新品，希望能成為旅遊金門時的必吃美食，未來更將持續結合金門旅遊資源，推出創新系列遊程，讓旅客感受金門魅力。

金牪餐廳首次跨界冰品，推出「金牪X青草地聯名義式冰淇淋」，以黃金比例結合金門畜試所自產「青草地」鮮乳，不加一滴水，並使用義大利進口原料「RUBICONE」做為基底，牛乳濃醇香在嘴裡化開，口感細緻滑順。除了香草、藍莓、抹茶口味，金牪更研發新款「酒藏」口味，58度金門高粱酒搖身一變成為香甜冰淇淋，搭配薄荷葉增添清爽香氣，融合酒香清爽回甘；杯子下層為巧克力霜淇淋和奶酪，並加入脆皮以及水果麥片堆疊口感層次，更插上牛角巧克力片增添造型繽紛趣味，每杯價格240元起。

至於「戰斧牛排家常麵」，則有長達30公分的20oz超巨型戰斧帶骨牛小排，經過4小時慢火燉煮，肉質軟嫩多汁，再淋上用牛骨、蔬菜與水果無調味熬製16小時的湯頭，讓牛肉更加提味鮮甜，再搭配超彈牙的手打家常麵，視覺和美味兼具。金牪餐廳表示，「戰斧牛排家常麵」每日限量7碗，建議消費者提前1個月預訂，即日起至8月享有每碗活動價480元優惠。