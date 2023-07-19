高雄2500輛霸王車遭收繳 最大違規戶欠繳43萬罰鍰

為遏止馬路霸王車，高雄市區監理所與停管中心、警方合作，共同取締吊註銷車輛，近一年來收繳註銷車牌超過2500部，其中最大違規戶累計1000多張罰單，欠繳金額達43萬多元。

高雄市區監理所表示，以往取締馬路霸王車僅憑人力巡察成效不彰，近年透過自行開發的註銷號牌收繳系統與高雄市交通局停管中心合作，針對已吊註銷牌照又違規上路車輛與警方聯手取締，一年來已收繳超過2500部註銷車牌。

據監理所統計，其中最大違規戶積欠1000多張罰單，種類包括路邊停車費、高速公路過路費等逾期未繳罰單，累計罰金43萬6900元；至於第2、第3大違規戶，則分別欠繳26萬1700元與16萬8500元。

監理所表示，已受吊註銷牌照處分又違規上路的霸王車，8成未依規定辦理定檢，在車況堪慮或未投保強制險下，恐成交安隱憂。

監理所提醒，不論何種原因遭受註銷牌照處分，車主應至監理機關辦理車檢且重新領牌才能上路。若車牌註銷仍違規行駛或停車，可依《道路交通管理處罰條例》第12條，最高可處汽車所有人10800元罰鍰；若汽車未領用有效牌照於道路停車者，除上述罰緩，汽車還會被移置保管及扣繳牌照。