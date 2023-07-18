操太兇？金門小三通班班客滿 X光機傳故障民眾入關塞車

金廈小三通從3月25日開始開放國人中轉，從端午節開始到近期，幾乎每天班班客滿，每天的往返搭乘人數3千多人，水頭碼頭相關的CIQS的人員都相當辛苦，X光機更是因為「操太兇」經常故障，繼日前金門岸巡隊的X光機故障，今天海關的兩台X光機也傳出有一台故障，讓旅客入境整個「大塞車」，民眾抱怨連連。

「怎麼入境要等那麼久？」今天上午小三通入境整個卡關，因為海關的X光機一台故障，讓原本兩條X光查驗區僅剩一條，旅客排隊等檢查，等候區整個塞滿滿，等候人潮一度因為太多，讓查驗證件區也出現人潮回堵，現場不少旅客抱怨連連，說「怎麼連海關的X光機都壞了」，讓他們多等將近20分鐘。

王姓旅客就說，以前都是兩條X光檢驗線，查驗動線順暢，幾乎都不用等待，行李一過X光帶，就可以準備出去，今天因為只剩一條動線，明顯平日慢了許多，有的人要趕飛機，看到通關塞車，就開始很急躁。

海關人員也私下透露，因為連日下雨，濕度較高，讓X光的內部零件出現故障，今天早上9點要啟動時就發現無法作業，但因為金門沒有維修師傅，只能打電話請台灣公司派人員過來維修，據了解，維修師傅目前人在台灣機場候補，可能下午就可以恢復正常。

據了解，以往入境，民眾大多是人工查驗證件，近年來越來越多人選擇自動查驗護照，通關速度加快，反而是到海關查驗時就容易出現人多的情況，目前海關的處理方式是，只要搭船民眾人數超過150人都會開兩條X光帶來檢驗，讓民眾進出的動線可以更流暢，但近日幾乎每班船都滿載300多人。

也有CIQS人員透露，最近小三通航班幾乎都客滿，人力非常吃緊，大家都相當忙碌，有時候旅客數多，一班接一班，幾乎一整天都沒怎麼休息，真的很辛苦。

有鑑於小三通近期都班班客滿，據悉目前縣府與航港局已經在研議，小三通航班將從8月起，從每天的往返12班，增加為16班，方便民眾搭乘。