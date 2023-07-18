防沙灘車進入國有林地 屏東林管處設置護欄

屏東林管處依中央規範沙灘車管理指引，昨天聯合警方前往滿州鄉沙灘車盛行的村落勸導及設置護欄，避免海岸遭破壞，也預防業者進入國有林地從事沙灘車活動。

行政院今年4月召開「研商沙灘車管理導禁兼施—各部會權責分工會議」，沙灘車管理以「場域管理」為方向，基於生態及安全考量，對於生態敏感、河川或危險陡坡等區域，原則禁止沙灘車活動；交通部觀光局也發布「沙灘車管理指引」，國有林地、保安林均屬「禁止沙灘車活動區域」。

屏東林管處今天表示，在轄內沙灘車活動地點設置告示牌、加強巡護，昨天聯合警方在滿州鄉港仔村、九棚村加強勸導及設置護欄，避免海岸與防風林遭破壞，也能預防業者、遊客誤入國有林地從事沙灘車活動。

屏東林管處強調，依據沙灘車管理指引，沙灘車違法行駛道路，依道路交通管理處罰條例，處行為人新台幣1200元至3600元罰鍰，並禁止行駛與使用；河川區域內，行駛車輛於指定通路外，可處2500元至5萬元罰鍰。

依森林法，國有林及保安林範圍內，原則不允許車輛或其他動力式機械器具進入，違者處6萬元至30萬元罰鍰；近岸海域及公有自然沙灘為獨占性使用或設置人為設施者，將依海岸管理法處1萬元至5萬元罰鍰，得按次處罰。

屏東林管處呼籲，業者如有經營需求，仍待地方政府訂定自治法規，依規申請核准後，得以合法經營。