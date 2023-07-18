融入排灣族圖騰 屏東最美警所啟用

屏東縣里港警分局三地門分駐所舊廳舍逾40年、老舊不堪，前年底原址重建，歷經3次流標，去年底完工，新建辦公廳舍昨落成啟用，新廳舍結合排灣族特色，邀請三地門藝術家雷斌創作陶板浮雕，成為網美打卡景點，被遊客稱為屏東最美派出所。

屏東縣三地門鄉是縣內原鄉人口最多，也是通往霧台鄉必經之路，每年近20萬人次造訪，三地門舊廳舍1981年興建，建築結構老舊，原有空間狹窄、不敷使用，新廳舍歷經3次流標，又遇物價飛漲、疫情期間僱不到工，興建過程一波三折、終於完工，縣長周春米昨主持落成啟用典禮。

新廳舍融合排灣族特色，外牆以淺色系為主，利用傳統石材，邀請在「斯卡羅」戲劇中飾演二股頭的在地藝術家雷斌，創作陶板浮雕，結合原民圖騰，雕刻出頭目、勇士、織女，與分駐所大門旁祖靈像「象徵」。

另外保留讓舊廳舍部分「和平鴿」磚牆，嵌入新建廳舍牆面，象徵警察工作新舊傳承。

新廳舍去年底完工後讓許多人驚豔、紛紛拍照打卡留念，分駐所前方還有鄉公所管轄瞭望台，登上瞭望台，天氣好時可遠眺高雄85大樓，遊客稱讚「這是屏東最美派出所」。

屏東縣警局指出，興建過程廠商一度想認賠放棄，經協調後，向中央爭取物調指數，追加工程款價金補助，終於順利完工，總工程經費約2500萬，二期工程500萬元，本月公告招標，強化分駐所軟硬體設備。