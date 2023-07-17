影／高雄鳳山道路盼到刨鋪 竟意外揪出管線大破漏！

高雄市鳳山區鳳山瑞春街14巷年久失修，地面龜裂，居民好不容易盼到重新刨鋪，今天施工時赫然發現地下自來水管疑有破漏，地底出現淘空情形，議員李雅靜批，鳳山區上半年已有多起自來水破漏情形，何時演成天坑不得而知，市府相關局處及自來水公司應火速盤點，別讓民眾天天陷於恐慌之中。

鳳山瑞春街14巷道路今天進場刨鋪，大型工程車輛行經時突發現路面有下陷跡象，緊急駛離，之後開始刨舖，意外發現，地底管徑約150mm的自來水管破漏，地基疑有淘空現象，水如湧泉不斷溢出。地方民眾通知自來水公司開挖了解，發現確實水管破漏。

議員李雅靜表示，這處道路年久失修，路中及路旁都有龜裂情形，由於當地長輩及幼童常進出，去年會後建議刨鋪，直致今年，市府終於進場施作，卻發現不對勁，原來地底自來水管居然破漏，造成淘空！初步形成的坑洞約有30公分乘50公分大小。

「到底高雄有多少老舊管線需要汰換更新，市民才不致恐慌」，李雅靜指，鳳山區上半年，她與在地里長就反映多起自來水管破管，地基淘空下陷進而變天坑情事，形成危及汽機車行經時的不定時炸彈。