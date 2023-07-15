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影／海洋派對登場 高雄國際帆船賽啟航

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
議會隊的帆船（左）一度領先市府隊的帆船（右）。記者王勇超／攝影
議會隊的帆船（左）一度領先市府隊的帆船（右）。記者王勇超／攝影

2023海洋派對今天上午由「高雄國際帆船賽」打頭陣，數十艘重型帆船齊聚愛河灣展開競技；高雄市長陳其邁率領市府團隊與市議會隊伍進行友誼賽，雙方各駕1艘帆船競速，從高雄港外前往彌陀海域後折返，比賽距離約8海浬，比賽結果雙方被判定平手，陳其邁與高市議長康裕成開心以香檳互噴，現場氣氛相當歡樂。

海洋局表示，高雄國際帆船賽今年首次與「台琉盃國際帆船賽」、「澎湖島帆船賽」串連合作，吸引數十艘國內外重型帆船報名參加，今天上午9時許從愛河灣啟航，前往海上飆風競技，爭取最速的榮耀。

海洋局說，上個月在愛河龍舟賽，高市府隊對決議會隊，最後議會隊以些微之差敗給市府隊，今天雙方將轉移陣地至海上，以重型帆船再度較勁，兩隊行前互相較勁，想要千聲奪人，陳其邁對媒體說，他是潛水好手，字典裡沒有暈船兩字，而且水性很好，「議會隊在哪裡，認輸了嗎？」

康裕成率隊登船前看到陳其邁，立刻嗆他：「耍帥嗎？」陳其邁反酸康裕成與議員隊：「壓艙貨啦，都是壓艙貨！」康裕成立刻說，不是壓艙貨，是鎮船寶，而且會比市府隊快。陳其邁聞言又說，等一下要看議會隊有沒有回來，「沒回來的話，要通知海巡署！」

2艘帆船開出高雄港後正式開始揚帆競速，市府隊由已拿到重型帆船結業證書的陳其邁掌舵，陳其邁邊開船邊說：「風速10.6節，目標在我們正前方。」議會隊到了海上，仍繼續嗆說：「陳其邁放馬過來。」

雙方從下午2時許出海，下午4時許完成比賽進港，最後經過裁判長以國際差分計算規則，宣布比賽結果雙方同樣以48分19秒獲得優勝，這場海上爭霸賽最終平分秋色。

高雄市長陳其邁與康裕成互噴香檳。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁與康裕成互噴香檳。記者王勇超／攝影
高雄國際帆船賽今天在高雄港外至彌陀海域競速。記者王勇超／攝影
高雄國際帆船賽今天在高雄港外至彌陀海域競速。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁掌舵。圖／讀者提供
高雄市長陳其邁掌舵。圖／讀者提供
高雄市長陳其邁率領市府團隊與市議會隊伍進行帆船競速友誼賽，比賽結果經判定雙方平手。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁率領市府團隊與市議會隊伍進行帆船競速友誼賽，比賽結果經判定雙方平手。記者王勇超／攝影

陳其邁 康裕成 愛河 高雄港 龍舟賽

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