罕見 高雄誠品駁二店今起挑戰連續營業34小時不打烊

高雄市誠品駁二店今早11點開張後將不打烊，連續營業34小時到明晚9點為止，打破24小時書店紀錄！

誠品信義店即將在年底歇業，關門前選擇北中南及香港、馬來西亞吉隆坡等24個據點推出「read 24 ✕ 24 hours ‧ 每一夜都是嶄新的一頁」專案，以一日限定方式並舉辦具地方特色的活動，高雄駁二店是第7站，活動題是「∙ 閱讀海港城市的精神」。

誠品駁二店今午起將邀高雄在地作家林達陽、樂團滅火器、音樂人羅大佑舉辦「港都創作沙龍」；深夜則舉辦不同音樂類型的「夜間派對不斷電」；周日清早再推以早餐為主題的「鹽埕街區走讀」。

這也是駁二罕有24小時試營運的倉庫，臉書分專「高雄過好日」認為，高雄夜經濟中，文化體驗確實值得擴展，這次誠品駁二店的不打烊活動，包括規劃型態與人流，都值得日後策展或舉辦商業活動參考。

「高雄過好日」粉專也指出，過去誠品大遠百店因有營業到凌晨的影城、餐廳，加上可從側門區隔動線，也曾嘗試營業到午夜。同樣位於亞灣周邊的承億酒店有喜樂影城與承風書店，也具有舉辦夜間活動的可能性。公私部門或可考慮合作，讓類似的不打烊企畫讓港都高雄有新的樣貌。