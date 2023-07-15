求救鈕連線 保護獨居長者

獨居長輩在家最怕發生意外未及時救援，高雄市社會局針對列冊的3268名獨居長者推動「緊急救援連線服務」，協助在家設置緊急連線裝置，並讓獨老隨身攜帶求救按鈕，危急時可馬上通報保全，即刻救援，這項服務可在關鍵時刻救命，成了獨居老人的平安鬧鐘。

高雄市社會局表示，市內年滿65歲以上的中低收入戶、領有中低老人生活津貼獨居長者、列冊的一般戶獨居長者，經評估符合失能有緊急救護之虞或未達失能但有獨居安全疑慮者就可申裝。若是「老老同住」，且在申請對象之內，亦可向社會局老人福利科提出申請或向喜憨兒基金會諮詢。

高雄市這項以弱勢老人與身心障礙者為主要對象的「緊急救援連線服務」，獲喜憨兒基金會在前線提供服務，幫獨居長輩家中申設緊急連線裝置，長輩出外時隨身配戴求救按鈕，一遇到危急狀況就可按鈕求救，馬上通報保全公司，後續再由緊急連絡人、警政單位、里長到場救援。

喜憨兒基金會表示，一名受基金會長期關懷的張奶奶，有次在社工探訪時急於開門而跌倒，所幸社工聽到孱弱呼救聲及時救援，之後社工幫張奶奶建置救援連線裝置，成為她的平安鬧鐘。

張奶奶說，她丈夫過世，孩子都在外工作，自己留在熟悉的地方居住，但因膝關節退化常容易跌倒，現在裝了救援裝置，遇到事故較不慌亂，不必讓住外地的孩子老為她提心吊膽。