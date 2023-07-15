大寮掩埋場爭議 里民包圍區長嗆下台

高雄大寮垃圾掩埋場回饋金分配爆爭議，區公所昨再開會商討分配比例，山頂里長簡子銘率眾抗議，開嗆「還我乾淨空氣」，寧可封存掩埋場，也不要分配不公。事後會議針對4項汙染因子逐一討論，但「影響程度」這項未達共識，區長黃伯雄宣布表決，卻遭里民質疑強渡關山，散會離場時群眾包圍區長推擠拉扯，山頂里前里長更控區長打人，揚言提告！

大寮區公所表示，昨天與在地5里長舉行回饋金管理會議，並邀律師教授列席，會中針對人口、面積、距離與影響程度4因素討論，決定各占25%，最後一項表決通過時有民眾衝進會場造成推擠，檢視影片，區長並無打人，反被推擠回主席台座位。此案公所秉持公平、公開、公正方式依法審議，完全可受公評。

大寮山頂里民抗議掩埋場回饋金分配不公，認為山頂里距掩埋場最近、人口最多，分配比例卻從47%降到12%，區公所昨召開回饋金管理會議，近80人到場抗議，里長簡子銘全程直播，讓場外里民同步「盯場」。

簡子銘會前先表態，納入回饋的各里若認為與掩埋場為鄰深受其害，乾脆封存，山頂里也不會領一毛回饋金，不過在場里長沒人呼應，有里長斥責簡，帶頭錄音、錄影，破壞議事規矩。

事後，各里針對四項因素逐一討論，有人倡議4項因素的占比應各以25%計算，簡認為須在具體的數據下才成立，否則仍不公，區長黃伯雄反問出席各里應各自分配多少比例才合宜，結果簡認為區長此舉是在分化各里！場外群眾也不斷鼓譟，高喊山頂應分50%，否則就封存掩埋場。

會議進行近1小時，遲無共識，區長最終動用表決，通過坑里、山頂里、忠義里各30％、會社里、永芳里各20％、中興里5％方案，簡子銘認為加總的比例超逾135%，太過誇張！黃伯雄則表示，大家尊重山頂里，山頂里也應尊重其他里的訴求，隨後宣布散會。里民認為黃強渡關山，離席前將他團團圍住，倒比拇指大喊「區長下台」，有人拉扯把他再逼回主席台，場面混亂，至警方到場仍未善罷干休。