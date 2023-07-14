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地政司長王成機訪澎湖 陳光復爭取撥300億離島基金

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
內政部地政司長王成機（右）今天拜會澎湖縣長陳光復（左）。圖／澎湖縣政府提供
內政部地政司長王成機（右）今天拜會澎湖縣長陳光復（左）。圖／澎湖縣政府提供

內政部地政司長王成機今天率隊來到澎湖參加「地政業務督導考評會議」，會議前王特別拜會澎湖縣陳光復，交流地政業務推動，陳光復當面向王成機提出需求，爭取協助充盈離島建設基金經費，加速離島民生基礎建設全面提升。

陳光復表示，離島建設基金是澎湖基礎建設發展重要經費來源，但離島建設基金設置以來經費逐漸用罄，影響澎湖整體性綜合建設，為加速推動澎湖地方基礎建設與發展，陳光復建請撥款離島建設基金300億元，補足缺口。

「透過離島建設基金，每年澎湖可支應交通補助、醫療後送補助及各種建設經費補助。」王成機説，他理解離島建設基金對於澎湖未來發展重要性，為避免離島必要民生建設及資源受到嚴重影響，王允諾將努力建請中央應再增補足額基金，穩定澎湖建設發展。

內政部地政司長王成機（左）今天拜會澎湖縣長陳光復（中）。圖／澎湖縣政府提供
內政部地政司長王成機（左）今天拜會澎湖縣長陳光復（中）。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣 陳光復

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